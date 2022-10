Egy villányi mezőnyversennyel és egy pécsi kritériummal fejeződött be az idei évad a szekszárdiak számára. Salamon László a 80 kilométeres villányi versenyen végig elmenésben volt, a nagyharsányi szoborpark emelkedőjénél begyűjtötte a pöttyös trikót, majd az összetett verseny győztesének járót is. A master kategóriában szintén ő végzett az első helyen. Szabó Máté pedig, bár az u15-ösöknél versenyez, ezúttal az U17-es kategóriában indult, és kiválóan helytállva lett harmadik. Topán Mátém pedig az Elit2 kategóriában zárt szintén harmadikként.

A Pécsett rendezett kritériumversenyen Steig Gábor magabiztosan nyert a master kategóriában, ugyanitt Salamon másodikként ért célba. Topán Máté az Elit2-es kategóriában szintén a dobogó legfelső fokára állhatott, értékes pontokat szerezve ezzel az összetett pontversenyben. Szabó Máté ismét vállalta, hogy az idősebbekkel versenyez, a javított is villányi eredményén most második lett. Eredetileg 6 versenyt terveztek a szervezők, de a mohácsi szakasz elmaradt, így öt verseny eredményei alapján adták át az összetett pontverseny díjait.

Összetett végeredmények

U19: Straubinger Balázs 1. hely.

Elit2: Topán Máté 2. hely.

Master2: Steig Gábor 2. hely.

Csapatverseny: Szekszárdi Kerékpáros SE 3. hely

„Csapatvezetőként sikeresnek értékelem az idei Tour de Pécs versenysorozaton való szereplésünket. Meg kell jegyeznem azonban, hogy két versenyzőm sérülés miatt nem tudott rajthoz állni az utolsó futamok egyikén sem, pedig győzelmi esélyeik lehettek volna. Az ifiknél elég volt az évközben megszerzett pont a győzelemhez, de az U17-ben még a dobogóról is lecsúsztunk. Reményeim szerint jövőre egy színvonalas nagylétszámú sorozatot tudunk létrehozni, amibe a pécsi versenyek is beletartozhatnak, ahogy a saját rendezésű versenyeink is. Ennek előkészítését megkezdtük… Célunk, hogy a hazai utánpótlás, de még a felnőttek is, több és színvonalas versenyen való szereplési lehetőségeket kapjanak a versenyzésre” – mondta Steig Gábor.