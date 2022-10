A 34 kilogrammos Könyves Eduárd még csak 11 éves, s élete első bemutató meccsét vívta a fővárosban. Edzője szerint végig jól bunyózott, hozta amit el lehet várni tőle. Ha pontoznak, minden bizonnyal őt hozzák ki győztesen.

A 60 kilogrammos Nyári Gábor második bemutatóján szerepelt (ezek a meccsek ugyanolyanok, mint egy normál meccs, annyi különbséggel, hogy az eredményt nem vezetik fel jegyzőkönyvbe). Novák György szerint nem ment neki rosszul, de ezúttal nem tudta kihozni magából, ami benne rejlik.

A 70 kilós Oláh Dominik produktumának viszont már nyoma maradt, mert jegyzőkönyvezték a fellépését, így hivatalosnak számít a találkozó. A szekszárdi fiú nem most nyújtotta élete legjobb teljesítményét, edzője nem is volt vele maradéktalanul elégedett, de annak azért örült, hogy egy kimondott verekedős összecsapás után győztesen hagyhatta el a szorítót.

Novák György azt mondta, a most fellépők mellett jó pár olyan bokszolója van még, akik ezidáig nem mutathatták meg magukat, de készen állnak, mert szorgalmasan dolgoznak az edzéseken, s ha továbbra is így tesznek, az eredmények is jönnek majd.