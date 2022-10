Varga Balázs, az FC Dunaföldvár edzője: – Jól sikerült az előző mérkőzésünk és a héten is jó dolgokat láttam a csapattól. A bölcskeiek Magyar Kupa-szereplése tiszteletet érdemel, ráadásul az előző két bajnoki meccsüket egyaránt öt gólt szerezve nyerték meg, minden részletre odafigyelünk velük kapcsolatosan. Ettől függetlenül nekünk a saját játékunkkal kell törődni és abban fejlődnünk, előre lépnünk mérkőzésről mérkőzésre. Minden héten győzni szeretnénk a céljaink elérése érdekében, így fogunk most is pályára lépni, ebben nagy titok nincs. Bízom a játékosokban és abban is, hogy a saját stílusunk tud majd érvényesülni. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy itthon tartsuk mindhárom bajnoki pontot.

Miskovicz Bálint, a Bölcskei SE edzője: – Biztosan egy hangulatos, jó meccs lesz a szombati, egy ilyen találkozó előtt senkit sem kell motiválni. Azt gondolom, hogy háromesélyes találkozó előtt állunk, amelyen bármi megtörténhet. Egy nagyon jó csapat lesz az ellenfelünk, amelyik a héten tovább erősítette keretét. Úgy érzem, hogy az elmúlt hetekben magunkhoz tértünk a bátaszéki pofon után, az előző két meccsünkön egyformán öt gólt lőttünk. Azt gondolom, hogy a helyzeteink Dunaföldváron is meglesznek. Lehet, hogy nem olyan sok, mint az elmúlt találkozókon, de amik adódnak, azokkal jól kell sáfárkodnunk. Nagy szívvel kell pályára lépnünk, és minden labdáért csúsznunk-másznunk kell majd, mert csak így lehetünk sikeresek. Egy ilyen rangadó megnyerése nagy lökést tud adni, de a céljaink eléréséhez kellenek a bravúrpontok.

A két csapat tervezett összeállítása, FC Dunaföldvár: Ivancsics – Horvát G., Hompót D., Koszó, Huszty – Gellén, Fröhlich Roland, Petneházi, Márkvárt P. – Godslove, Puskás Z. Bölcskei SE: Varga M. – Benke, Parádi, Hajdók, Ha­nol – Nagy I., Blatt, Horváth M. – Rodenbücher T., Rompos J., Süvöltős A.

Ez lesz még. Október 15., szombat: Szekszárdi UFC II–Bátaszék SE 15 óra (V.: Pekoli). Október 16., szombat: Bonyhád VLC–Tevel Medosz SE 14.30 óra (Farkas R.), Kakasd SE–Tamási 2009 FC 14.30 óra (Lengyel S.). A Dombóvár FC szabadnapos lesz.

Góllövőlista. 9 gólos: Egejuru Godslove (FC Dunaföldvár), 6 gólos: Horváth Árpád (Dombóvár FC), Puskás Zoltán (FC Dunaföldvár).

AutóCity megyei I. osztály, az állás

1. Bonyhád 7 5 2 0 20–7 17

2. Dunaföldvár 7 5 1 1 28–9 16

3. Dombóvár 7 4 1 2 21–6 13

4. Bölcske 5 3 1 1 18–6 10

5. Bátaszék 7 3 1 3 18–14 10

6. Tevel 7 3 1 3 16–17 10

7. Kakasd 7 2 0 5 14–25 6

8. Szekszárd II 6 1 0 5 8–30 3

9. Tamási 7 0 1 6 5–34 1