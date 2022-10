Ahogy az előző idényben, úgy most is selejtezőcsoportokra osztotta fel az Euroligába vágyó, de oda alanyi jogon be nem jutó klubokat a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA). Az Atomerőmű KSC vezetőinek egyik szeme a következő három napban Belgrádra szegeződik, ott derül ugyanis ki, hogy melyik együttes csatlakozik a Szekszárd mellett a lengyel Polkowicét, az olasz Bolognát, a francia Bourges-t, a spanyol Valenciát, a török Fenerbahcét és a cseh USK Prahát magában foglaló csoportba.

A házigazda Crvena zvezda mellett a görög Olympiacos és a román ACS Sepsi-SIC csap össze egymással a szerb fővárosban. Utóbbi klubot jól ismerik a szekszárdiak, hiszen az erdélyi gárda korábban szinte hazajárt a Sió Kupára, tavaly pedig éppen Sepsiszentgyörgyön vívta ki a KSC a főtáblára való jutást.

A selejtezőtorna programja

Október 11., kedd: Olympiacos–Sepsiszentgyörgy 21 óra. Október 12., szerda: Sepsiszentgyörgy–Crvena zvezda 21 óra. Október 13, csütörtök: Crena zvezda–Olympiacos 21 óra.

A Diósgyőr is az Euroligáért harcol

A másik háromcsapatos csoportnak Miskolc ad otthont. A DVTK kedden az izraeli Elizur Ramlával meccsel, szerdán pedig a török Botas SK-val találkozik. A két másik csapat csütörtökön vívja találkozóját. valamennyi mérkőzés 18.30 órakor kezdődik. A csoportgyőztes főtáblára jut, a második és a harmadik helyezett az Európa Kupában folytatja. A borsodiak Euroliga-elfoglaltsága miatt került át szokatlan időpontra, október 17. (hétfő) 18.30 órára az Atomerőmű KSC Szekszárd elleni bajnoki rangadó.