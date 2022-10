Az előző idény bronzérmese már a hetedik percben megszerzete a vezetést a Fehérvári úton, majd Varga Barnabás idénybeli hetedik találatával egalizáltak az atomvárosiak. Waltner Róbert szerint ezt követően csapata előtt adódott több lehetőség, de a Puskás Akadémia bizonyította, miért van ott a legjobb együttesek között az OTP Bank Ligában.

„Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, ellenfelünk szerezte meg a vezetést, majd egy szép góllal egalizáltunk. Talán akkor több lehetőségünk is volt, mint a Puskásnak, ez azonban a második játékrészre megfordult – fogalmazott a lefújást követően a paksiak vezetőedzője. – Úgy érzem, a második gól megtört bennünket. Vendégeink bebizonyították, nem véletlenül vannak évek óta a dobogón, és ezúttal a párharcoknál is szerencséjük volt, túlnyomó részben előttük maradtak a labdák. Többet vártam magunktól, mentünk, csináltuk, de hiányzott a minőség, itt főként a találkozó második felére gondolok. A felcsúti egy jó csapat, nem véletlenül csak a Ferencvárostól szenvedtek vereséget, de amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy hosszú hetek óta megannyi sérülttel bajlódunk. Legutóbb Lenzsér Bence esett ki, és egy védelemnél az összeszokottság fontos tényező. Remélem, hogy ebből a hullámból mihamarabb kijövünk, és felépülnek hiányzóink, az utolsó három meccsünket így is megoldottuk, amiért dicséret illeti a csapatot, most ez sajnos nem sikerült. A hozzáállásunkra nem lehet panasz, beleadtunk mindent.”

A 3–1-es vendégsikerről itt olvashat bővebben.