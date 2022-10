Második napja készül együtt a magyar női válogatott Mórahalmon, hogy a legjobb formában utazhasson el a jövő heti brnói Eb-selejtezőre. Frank Tamás szövetségi kapitány (a Tolna-Mözs korábbi vezetőedzője) a szekszárdi Fábián Rebekának, a tolnai Folk Zsuzsannának és a kajdacsi Varga Adélnak, a nemzeti csapat kapitányának is meghívót postázott. A Budaörs és a TFSE kiválóságai mellett az élvonalban szereplő 2F-BAU Tolna-Mözst erősítő Szalkai Kitti is jelen van az összetartáson, ahogy a klubot korábban erősítő Üveges Katalin és Krascsenics Csilla, illetve a Szekszárdon is megfordult kapus, Hargas Annamária is.

Az idei Európa-bajnokság Final Fourjába jutó, s ott két vereséggel negyedik helyen záró magyar válogatott október 19-én a szlovákokkal (16 óra), 20-án a bosnyákokkal (16 óra), 22-én a házigazda csehekkel (17 óra) mérkőzik meg. A csoportból az első helyezett jut az Európa-bajnokság négyes döntőjébe, amit a tervek szerint jövőre rendezhetnek meg.