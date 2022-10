Az egyszeres győztes spanyol Salamanca és cseh USK Praha, valamint a hat elsőséggel büszkélkedő orosz Jekatyerinburg után a Fenerbahcét látja vendégül szerdán az Euroliga csoportkörében az Atomerőmű KSC Szekszárd. Mindkét együttes vereséggel kezdte az idei szezont, Djokics Zseljko együttese kiváló első félidő után 82–71-re kapott ki Prágában, míg a törökök nagy meglepetésre huszonhét ponttal (!) maradt alul Polkowicében.

A 73–46-os vereség alkalmával az amerikai-lengyel Stephanie Mavunga elképesztő napot kifogva erős dupla-duplát ért el (23 pont, 21 lepattanó), a Fenerbahcében viszont nem lépett pályára a belga erőcsatár, Emma Meesseman. A szerb Marina Maljkovics együttese egyelőre még nincsen csúcsformában, a bajnokságban hosszabbításban győzte le a brit Temitope Fagbenlével és az amerikai Tiffany Hayesszel felálló Mersint (71–63), a Botastól viszont 71–65-re kikapott, így 3–1-es mutatóval a negyedik helyen áll a tizenkét csapatos ligában.

Azért leírni nem szabad a 19-szeres bajnok, 13-szoros Török Kupa-győztes együttest, melynek keretében hemzsegnek a világsztárok. Az ukrán Alina Iagupova, a török-amerikai Kiah Stokes és a szintén tengerentúli Kayla McBride már a legutóbbi szezonban is az isztambuli csapatot erősítette, így részesei voltak az Euroliga Final Fournak, ahol a döntőben hazai pályán 60–55-re alulmaradtak a Sopronnal szemben.

Az orosz csapatok kizárásából a törökök is profitáltak, az új idényben már náluk pattogtat az említett Meesseman (az előző csoportkörben a Jekatyerinburg mezében már játszott a KSC ellen, akkor 9, illetve 10 pontot jegyzett) mellett Natasha Howard (Dinamo Kurszk) is. Rajtuk kívül a szerb válogatottal a szeptemberi világbajnokságon a legjobb nyolc közé jutó Ivana Racával és Mina Djordjeviccsel, valamint a francia Olivia Epoupával erősítettek. Az irányító számára sem ismeretlen a szekszárdi sportcsarnok, tavaly októberben 12 ponttal, 7 lepattanóval és 5 gólpasszal vette ki a részét a Montpellier 72–65-ös sikeréből. Akkor még csapattársa volt, most már ellenfélként köszöntheti Sydney Wallace-t.

Euroliga, csoportkör, 2. forduló

Atomerőmű KSC Szekszárd–Fenerbahce Alagöz Holding (török)

Szekszárd, városi sportcsarnok, szerda, 18 óra.