Először kapott ki hazai pályán a Vasastól a Paksi FC, amely a szombati utolsó bajnokin 1–0-ra maradt alul az angyalföldiekkel szemben.

Mint azt hírportálunkon is megírtuk, a ködbe vesző összecsapást Novothny Soma 1. percben szerzett gólja döntötte el.

„Hetek óta felhívjuk a csapat figyelmét, hogy kell beleállni egy mérkőzésbe. Ez sajnos egy visszatérő probléma, ami nem először és nem is másodszor fordul elő. Első percben gólt kapni nem hálás, demoralizáló, így volt ez Mezőkövesden is, ám akkor jó játékkal megfordítottuk a találkozót. Ma a jó játék hiányzott…, viszont megtettünk mindent azért, hogy gólt szerezzünk. Volt több helyzetünk, mentünk, mentünk, de a minőség hiányzott a játékunkból. A Vasas találata hajazott a Fehérváron kapott gólunkra, amit egyszer már kielemeztünk, és mégis beleestünk ugyanabba a hibába… Múlt héten jól néztünk ki, a hozzáállás is nagyszerű volt, ezt nem tudtuk most folytatni” – összegzett Waltner Róbert klubja hivatalos oldalán.

A paksiak november 6-án, vasárnap a Bp. Honvédot fogadják a Fehérvári úti stadionban.