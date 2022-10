A Paksi FC egy 93. perces góllal ért el 1–1-es döntetlent a Vidi vendégeként, a Paksi FC vezetőedzője szerint azért, mert az utolsó pillanatig hitt magában, és ment előre a jó eredményért. Sőt, a szakember szerint mindkét félidőben a paksiak voltak jobbak.

„Semelyik csapat ellen sem könnyű hátrányból felállni, pláne nem idegenben. Ahogy a Fehérvár, úgy mi is mindent beleadtunk, és úgy gondolom, győzelmet érdemeltünk volna. Mindkét félidőben jobbak voltunk, működött a védekezésünk és veszélyesek voltak a támadásaink. Egyet hibáztunk mindösszesen, sajnos pont egy olyan szituációban, ami éppen nem volt éles, erre abból kapunk gólt. A csapat újra megmutatta a mentális erejét, az utolsó pillanatig mentünk. Sajnálom, hogy az egyenlítésünk után nem maradt még több időnk, hajtottunk volna tovább megszerezni a győztes találatot. Az ikszet mindenféleképpen megérdemeltük, és az egy pontot is meg kell becsülnünk a Vidi otthonából. A két vereség után most a mentális része volt számomra a fontos, ami ezúttal kiváló volt. Így kell tovább dolgoznunk, és újra jönni fognak a sikerek, büszke vagyok a srácokra, megtettek mindent. Győzni szerettünk volna, sajnos nem sikerült, de emelt fővel távozhatunk” – fogalmazott a paksi klub hivatalos honlapjának Waltner Róbert.

A Paksi FC a 13. fordulóban, október 29-én, szombaton a Vasast fogadja a Fehérvári úti stadionban.