Az indiánnyárnak köszönhetően időjárási körülmény fogadta azt a százhat motorost és kísérőiket, akik a sorozat záró futamát választott hétvégi kikapcsolódásnak. A látványról és az izgalmakról ezúttal is gondoskodtak a szervezők, miután a pálya elejét módosítva még több előzésre volt lehetőség. Langer József lapunknak megjegyezte, nézői szemszögből is javult a helyzet, miután az ígérethez képest több lelátót sikerült elhelyezniük.

A legnépesebb mezőny a kezdőknél gyűlt össze, huszonhatan álltak rajthoz. Sokan duplázni tudtak (köztük ebben a kategóriában Zólyomi Olivér), vagyis mindkét futamot megnyerték, de voltak izgalmas kategóriák is. Amatőr MX2-ben az első és második helyen is holtverseny alakult ki, ahogy Hobbi MX1-ben is két ezüstérmes ünnepeltek. A legnagyobb meglepetést Varsányi Ottó okozta, aki a szenior veterán kategória második futamában le tudta győzni az addig verhetetlennek hitt Kosztolányi Dezsőt, így a bogyiszlói versenyzővel megosztoztak az első helyen.

A főszervező elmondta, a somogyvári és a két-két faddi, valamint zombai versennyel véget ért az idei Dél MX szezon, s részben már az év végi gálát készítik elő. Előtte viszont még egy nagy dobásra készülnek, erről azonban egyelőre bővebben nem szeretett volna beszélni.

Dél MX sorozat, 5. állomás, Zomba, dobogósok

Kezdő: 1. Zólyomi Olivér 50, 2. Finta Csaba 40, 3. Gabriel Cesar (szlovén) 34 ponttal.

Amatőr MX1: 1. Papp Gergely 47, 2. Farkas Tibor 43, 3. Tóth Tamás 42 ponttal.

Amatőr MX2: 1. Kántor-Szabó Levente és Jura Kraner (szlovén) 47-47, 3. Major Máté és Berényi Botond (szerb) 36-36 ponttal

Hobbi MX1: 1. Matos János 43, 2. Szilágyi Barnabás és Szirovicza Antal 42-42 ponttal.

Hobbi MX2: 1. Palkó Bence 47, 2. Rábl Zénó 45, 3. Antóni Hunor 38 ponttal.

Haladó MX1: 1. Balogh Gábor 50, 2. Dósa Döme 42, 3. Gubrán János 38 ponttal.

Haladó MX2: 1. Grósz Gergő 50, 2. Borbás Balázs 42, 3. Katona Péter 40 ponttal.

Szenior extra: 1. Langer József 50, 2. Gebei Gábor 44, 3. Dusan Gyergyek (szlovén) 40 ponttal.

Szenior veterán: 1. Varsányi Ottó és Kosztolányi Dezső 47-47, 3. Grósz Béla 40 ponttal.

Női open: 1. Vörös Nóra 50, 2. Bréda Márta 44, 3. Havasi Linett 40 ponttal.

65 köbcentiméter: 1. Paitz Gergő 50, 2. Virág Petrik 42, 3. Krasznyánszky Nátán 22 ponttal.

85 köbcentiméter: 1. Sipos Márton 50, 2. Gigler Márk 44, 3. Vörös Ákos 40 ponttal.