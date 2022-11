Nem nyerni jár a Ferencváros otthonába a Paks, amely az eddigi tizenhét idegenbeli bajnokijából – hat döntetlen és nyolc vereség mellett – csak kettőt nyert meg a rekordbajnok ellen. Az elsőt szinte napra pontosan hat éve, 2016. november 5-én, a másikat a legutóbbi összecsapásukkor, idén februárban.

Az év elei mérkőzéshez képest csak Szélpál Norbertet és Osváth Attilát nevezte Waltner Róbert a kezdőbe, aki kissé meglepő módon, tőle szokatlanul ötvédős rendszerrel küldte pályára csapatát. Szélpál mellett Kinyik Ákos és Kádár Tamás a védelem közepében kapott helyet, Szabó János pedig a bal szélen segítette a támadásokat. További hasonlat a két bajnokiban, hogy februárban Ádám Martin, most Bőle Lukács góljával szerzett a 6. percben vezetést a Paks. A Ferencvárosnál is megfordult támadó leshatárról indult, s meg sem állt a kapuig, 12 méterről higgadtan lőtt a válogatott Dibusz Dénes bal lába mellett a kapuba (0–1).

A találat után átadta a kezdeményezést jogát a Paks, az álmosan kezdő hazaiak Ryan Mmaee révén jegyezték első helyzetüket, de lövését Nagy Gergely hárította. Felébredt a címvédő, a marokkói csatár következő lövése centikkel ment el a jobb kapufa mellett, Adama Traore lecsúszott beadása viszont súrolta is a keresztlécet. Az atomvárosiak kapuját 60. alkalommal védő hálóőr – Szabó János ritka hibája után – Mmaee közeli ziccerét még hárította, de Kristoffer Zachariassen duplázásánál már ő is verve volt (1–1).

Gyorsan lepörgött az első félóra, ami Hahn János veszélyes lövésével ért véget. A folytatásban inkább a mezőnyben gyűrték egymást a felek a szitáló esőben, de Balogh Balázs hazai lábon megpattanó lövésénél úgy tűnt, mégis előnnyel mehet szünetbe a Paks (1–2). Csakhogy Kádár Tamás a hajrában a büntetőterületen belül akasztotta Ryan Mmaee-ét, az afrikai támadó pedig harmadszor már túljárt Nagy eszén (2–2).

Kádár buktatta Ryan Mmaee-t a tizenhatoson belül

Fotós: Árvai Károly

A félidőben becserélt Marquinhosszal megélénkült a Ferencváros támadójátéka, Tokmac-kal egymással rúgathattak volna gólt, de helyén volt a paksi védelem, Traorével szemben pedig második alkalommal is a kapufa. A fővárosi nyomásból kiszabadulva az utolsó negyedórában Hahn János előtt adódott két lehetőség, előbb egy szemfüles felismerésnél, majd saját magának kialakított helyzetnél tornáztatta meg Dibuszt. A Paks jó taktikával és amiben Szabó János is bízott, egymásért küzdve az egyik pontra rászolgált volna, de Botka Endre 92. perces fejesével otthon tartotta a három pontot a Fradi, s ezzel továbbra is százszázalékos a Groupama Arénában (3–2).

Az atomvárosiak szombaton 16 órakor hazai pályán az Újpest FC ellen zárják az őszi szezont.

OTP Bank Liga, 15. forduló

Ferencváros–Paksi FC 3–2 (2–2)

Groupama Aréna, v.: Andó-Szabó (Theodorosz, Huszár)

Ferencváros: Dibusz – Wingo, S. Mmaee (Botka, 76.), Kovacevic, Pászka (Marquinhos, a szünetben) – Besic, Laidouni (Gojak, 85.) – Traore, Zachariassen (Auzqui, 76.), Tokmac – R. Mmaee. Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov

Paks: Nagy G. – Osváth, Szélpál, Kádár, Kinyik, Szabó J. (Sajbán Máté, a szünetben) – Bőle (Szabó B., 55.), Papp K., Balogh B. (Tamás O., 90.) – Hahn, Varga B. Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerzők: Zachariassen (22.), R. Mmaee (45+1., 11-esből), Botka (92.), illetve Bőle (6.), Wingo (39., öngól)

Sárga lap: Kovacevic (38.), S. Mmaee (72.), Auzqui (82.), illetve Varga B. (9.), Osváth (65.), Balogh B. (79.), Szélpál (95.)

Kiállítva: R. Mmaee (95.)