A nagyszünet után bekapcsolódtak a rutinos játékosok is hazai játékba, a harmadik játékrész első tizenhét pontjából 14-et a Tömösváry Máté, Baki Sándor páros jegyezte, emellett fontos lepattanókat is szedtek (26. p.: 64–50). A negyed végén kialakult triplapárharcból sem jött ki rosszul a Bonyhád, mely ezáltal az utolsó tíz percet megnyugtató előnnyel várhatta. Kellett is az az előny, mert kezdtek fáradni völgységiek, ez labdaeladásokban, elkésett szerelésekben vagy rossz dobásokban mutatkozott meg. Többször is öt pontra kapaszkodott vissza a Győr (utoljára 88–83-ra), de ma nem volt ellenszere Jan Pavlík együttesének.

A Bonyhád, melynél Tömösváry Máté 17 pontja mellé leszedett 9 lepattanót, Pupp Bence pedig 11 ponttal, 6-6 lepattanóval és assziszttal, valamint 7 kiharcolt faulttal zárt, négy vereség után örülhetett győzelemnek, amivel feljött a tabella 10. helyére.

Férfi NB I/B, Zöld csoport, 11. forduló

Atomerőmű KSE Bonyhád–Agrofeed UNI Győr 91–87 (33–24, 14–19, 28–19, 16–25)

Bonyhád, v.: Szalai Zs., Benedek Z., Nagy B.)

Bonyhád: PUPP 11/3, GÉRINGER 14/6, Kékesi 6/6, BAKI 18, TÖMÖSVÁRY 17. Csere: Heimann 8/3, Szalai M. 9/9, Csizmadia A., Pavlík B. 6/6, Kupai, Sáfrán 2. Edző: Jan Pavlík

Győr: Sonyák 8, Nagy T. 8/6, HÁGEN 15/9, Kámán K. 1, KÁMÁN B. 37/9. Csere: GOSZTOLA 9, Kocsis 5, Friedl, Garancz 4, Bohunicky. Edző: Léránt Gábor