Nem csak a röplabdát követi figyelemmel Dávid Csanád, a Pénzügyőr SE ütője. A bonyhádi születésű válogatott játékos kedvese, Bianca-Maria Bazaliu a román kézilabda-válogatott balátlövője, így az egyik szemével a pénteken kezdődő Európa-bajnokságra figyel.

„Már megismerkedésünk előtt is követtem a kézilabdát, talán jobban is, mint a saját sportágamét – árulta el lapunknak az ütőjátékos. – Van különbség a két sportág között, ott több a kontakt, a közeg is más. Azt nem mondom, hogy számomra élvezetesebb, de megüti a röplabda szintjét.”

A két kézilabda-válogatott múlt héten Tatabányán játszott felkészülési mérkőzést (a magyar csapat 33–28-ra nyert), amit szüleivel a helyszínen nézett meg Dávid Csanád.

„Amikor a mamánál ültünk az asztalnál, a 11 éves unokatestvérem kijelentette, hogy ő a magyaroknak fog szurkolni. Egy rövid szünet után odafordult hozzá, és hozzátette, hogy na jó, meg még Biancának. Viccesen megjegyezte, ha nem így lesz, többet nem is jöhet hozzánk” – mesélte.

A találkozó félidejében még Románia vezetett 17–15-re, a Beszterce játékosa az első félidőben kapott több játéklehetőséget, s végül három góllal zárt. Pár nappal később Németországgal 29–29-es döntetlent játszottak a románok, akkor a balátlövő 6/6-os mutatót jegyzett.

A korábban Belgiumban és Romániában légióskodó Dávid Csanád szurkol, hogy mindkét válogatott továbbjusson a csoportjából (a mieink pénteken 33–28-ra verte Svájcot, a románok a norvégokat felkészülési mérkőzésen verő Hollandokkal kezdenek szombaton), de a csapatok csak a ljubljanai helyosztón találkozhatnak egymással.

Addig is a bajnokságra koncentrál a bonyhádi ütő, aki csapatával pénteken 3:1-re nyert Dágon a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. A bajnokságban öt forduló után négy győzelemmel és egy vereséggel vezeti az A-csoportot a Pénzügyőr, de saját teljesítményével nem elégedett Dávid Csanád.

„Miután a válogatottban nem szerepeltem, négy hónapot hagytam ki, ezt pedig megsínyli a testem. Ráadásul három nappal az alapozás előtt beállt a hátam, abból már kezdtek helyre jönni, de még nem vagyok a topon. Remélem, amikor a fontos mérkőzéseket, döntőket játsszuk, akkor leszek csúcsformában” – fogalmazott a vasárnap 31. születésnapját ünneplő játékos.

A bajnoki és Magyar Kupa-címvédő Pénzügyőr SE vasárnap az öt vereséggel kezdő Kistext otthonában lép pályára az Extraligában.