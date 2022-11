Mint azt hírportálunkon megírtuk, a Paksi FC kiváló második félidei teljesítményével felülmúlta az Újpestet az OTP Bank Liga 16. fordulójában, így győzelemmel fejezte be a 2022/2023-as NB I-es bajnokság őszi idényét. Waltner Róbert, az atomvárosiak vezetőedzője két fiatal játékosának, az élvonalban először játszó Pesti Zoltánnak és Simon Barnabásnak is üzent.

„A meccs eleje nem úgy indult, ahogy azt elterveztük, de a harmincötödik perctől már azt kaptam, amit vártam. Látszott, hogy fáradtak vagyunk, azért sosem egyszerű egy hét alatt három mérkőzést játszani, főleg egy ilyen kiélezett bajnokságban. Hahn beállása azonban lendületet hozott annak ellenére, hogy szerdán kilencven percet játszott. A félidőben még jobban helyretettük a dolgokat, aztán a második játékrészben minden úgy történt, ahogy szerettük volna” – összegzett a Paksi FC vezetőedzője.

„Le a kalappal a srácok előtt, megtettek mindent, és a mentális része is kiváló volt. Örülünk, boldogok vagyunk, és szerintem mindenki számára jóleső érzés, hogy Hahn János végre újra betalált. Keményen dolgozott az utóbbi időben, megérdemelte. Kiemelném még Bőle Lukácsot is, aki hetek óta nagyszerű formát mutat. Nehéz mérkőzést játszottunk, és fontos győzelmet szereztünk, dicséret illeti szurkolóinkat is, akik végig mellettünk álltak, ami rettentő sokat jelentett. Összességében igazságos eredmény született, hiszen megannyi további helyzetünk, lehetőségünk volt a góljainkon túl. Jól működtünk csapatként. Remélem, a két tizenhét éves fiatalunknak szép karácsonya lesz, hogy pályára léphettek” – zárta Waltner Róbert.