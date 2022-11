Olyan csapatokkal mérkőztek akkoriban a Kozma József irányította teveliek, mint a Dombóvári MSE, a Szekszárdi TÁÉV, vagy a tamási, bonyhádi és paksi egylet. De akkoribna fénykorukat élték még a bogyiszlóiak, a pincehelyiek, a nagydorogiak, a dunaszentgyörgyiek vagy az aparhantiak. A teveliek a paksiak (68) után a tamásival karöltve a második legtöbb gólt szerezték (66-ot), s a 30 fellépésükön 19 győzelemmel, 3 döntetlennel és 8 vereséggel, 41 pontot gyűjtve léptek fel a dobogóra. A bajnok dombóváriak 44-gyel, a második tamásiak 43-mal zártak.

A Tolna Megyei Népújság így írt az utolsó fordulóról

Már negyvenkét év eltelt a bronzérem megszerzése óta, de az akkori csapattársak barátsága nem kopott meg, évek óta egyszer mindig összejönnek, beszélgetnek, esznek egy jót, s koccintanak az akkori sikerekre. Ahogy most szombaton is megették ezt, mégpedig Miklós József tanyáján. Sokan eljöttek, de nem mindenki lehetett ott. Turbuk Ferenc, Benkő Gyula és Bíró Antal már az égi futballpályákon rúgja a bőrt, ahogy az edző, Kozma József sincs már ezen a földön. Nagy István, Nagy Gergely, Szentes Ambrus, Illés János, Szőcs Géza, Eppel László, Szabó Ferenc, Szabó Kornél, Ferencz József és a kisdorogi „vendégjátékos”, a csapatával a szezonban negyedikként záró Nier János a házigazda Miklós József mellett Barabás Pállal, a klub korábbi vezetőjével, és Schlapp Jánossal, a későbbi évek teveli sikercsapatának edzőjével is nosztalgiázott.

Volt miről, késő estig tartott az összejövetel, amelynek végén úgy búcsúztak el egymástól, hogy jövőre újfent…

Mert a barátság és a futball örökre összeköt.