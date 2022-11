A koronavírus járvány miatti két évnyi kihagyás után indították útjára a szervezők a népszerű Mattolna Kupát. Az első forduló mérkőzéseit Decsen, a Fekete Ló Sakk Klubban rendezték. A lebonyolítás 2019-hez képest más lett: idén négy fős csapatok küzdenek 2x20 perc játékidővel. A csapatban kell szerepelni egy 18 év alatti, vagy 70 év feletti játékosnak. Ezzel nem csak az ifjúsági sakkozás kerül jobban célkeresztbe, hanem azt is szeretnék elérni, hogy az egykori „nagy öregek” is újra tábla mellé ülnjenek. A játéknapokon a csapatok körmérkőzést vívnak egymással és az eredményeik Grand Prix rendszerben kerülnek elszámolásra, így lesz meg az összesített végeredmény. Idén és 2023 első negyedévében is három-három állomás lesz.

A november 6-ai versenynapra Bátaszék, Bonyhád, Paks és Szekszárd mellett a házigazda Decs két csapattal állt ki. Szekszárd megállíthatatlan volt, a Gál Péter, Forster Tamás, Heilig Zoltán, Fábián Szilárd alkotta négyes magabiztosan győzött. Második helyen a Buri testvérek vezérletével a paksiak zártak, harmadik ezúttal a decsiek második csapata lett.

A végeredmény: 1. Szekszárd 17 pont (15 Grand Prix Pont), 2. Paks 13 pont (10 GP pont), 3. Decs II. 9 pont (8 GP pont), 4. Decs I. 8,5 pont (6 GP pont), 5. Bátaszék 7,5 pont (4 GP pont), 6. Bonyhád 5 pont (3 GP pont).

Bár a megyei sakkszövetség tervei között az szerepelt, hogy minden játéknapot máshol rendezzenek meg, azonban a fűtés több helyen gondot jelent, így várhatóan a november 26-ai fordulónak is Decs lesz a házigazdája.