Reveland Zoltán csapata kezdte jobban a mérkőzést, kapufát is lőttek, de a tolnai származású Folk Zsuzsanna révén mégis a fővárosiak szereztek vezetést. Ez megzavarta a vendégeket, akik elvesztették a ritmust, sokat hibáztak, de szerencséjük is volt, hogy nem kerültek nagyobb hátrányba. A hitüket viszont nem veszítették el, aminek meglett az eredménye. Visszatámadás után Szalkai Kitti adott középre, a kapuson túlcsorgó labdát pedig Bajcsy Krisztinának „csak” be kellett gurítania a kapuba. Az utolsó pillanatokban Krascsenics Petrát játszották meg centerként a társak, aki a mélységből érkező Szalkainak készített le, a kapufáról levágódó labdája pedig éppen az előkészítőhöz került, s nem hibázott.

„Rangadót nyertünk idegenben, ezt általában nem kell megmagyarázni, de felemás érzéseim vannak. Főleg a második félidő alapján el kell ismerni, hogy a TFSE közelebb állt a gólhoz, de nem álltunk hadilábon a szerencsével. Végig hittünk abban, hogy nem kell vereséggel távozni, így, hogy győzelem lett a vége, az hatalmas fegyvertény” – fogalmazott a tolna-mözsiek edzője.

Női NB I, 10. forduló

TFSE-Bestrong–2F-BAU Tolna-Mözs 1–2 (1–0)

Budapest, v.: Dobó (Szuhodovszki D., Szuhodovszki I.)

TFSE: Ősz – Folk Zs., Varga A., Gruber, Kókány. Csere: Lombos, Kovács Sz., Balya, Kovács N., Balogh N. Vezetőedző: Csernai Gábor László

Tolna-Mözs: Deczki – Szalkai, Bajcsy, Krascsenics P., Nagy N. Csere: Wiesner, Sereg, Sajabó, Kiss G., Csapó, Hatala. Vezetőedző: Reveland Zoltán

Gólszerzők: Folk Zs. (13.), illetve Bajcsy (32.), Krascsenics P. (10.)