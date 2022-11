Hét ország 56 klubjának 615 versenyzője lépett tatamira a szlovákiai Galántán megrendezett nemzetközi viadalon – köztük az Atomerőmű SE fiataljai. A Bor Barna, Windischmann Bence és Péri Balázs által felkészített ifjak nagyszerűen helytálltak. Lovászi Kornél és Vajna Csongor nem találtak legyőzőre súlycsoportjukban és aranyéremmel utazhattak haza a versenyről. Utóbbi idén a hazai országos bajnoki aranya után ezúttal a nemzetközi porondon is bizonyított. Számára lévén, hogy még diák C-kategóriában versenyez hátra van a magyar bajnokság, de ha ezt a formát oda is átmenti, akkor szép eredményekre hivatott az ob-n is.

Kalmár-Appelt Áron magabiztos győzelmekkel jutott az elődöntőbe, ahol először akciót ítéltek nagyívű dobására, kis tanakodás után azonban leléptették a paksi dzsudokát. Az indok: az új szabályok értelmében fejjel talajra érkezés, dobás indításkor. Áront szerencsére nem taglózta le az ítélet és a bronzmeccsen újból imponáló fölénnyel győzött. Magyar-Jankovics Rebeka és Liptai Ákos is nagyot harcolt, ezúttal a kilencedik helyen végezetek. A csapat „benjaminja” Braun Bende keményet küzdött ukrán riválisával, ám ezúttal nem jutott a következő fordulóba – számolt be az eseményről az Atomerőmű Sportegyesület hivatalos internetes oldala.