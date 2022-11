„A fiúk megtettek mindent a győzelemért, kettő-kettőnél Hahn János első lövését a pipából tolta ki Dibusz, a másodiknál lövőhelyzetig cselezte magát, azt pedig lábbal védte a kapus. Sok a sérültünk, hét hiányzónk volt most, nem tudok rotálni, belecserélni a mérkőzésbe. Dicséret illeti a fiúkat, mert ebben a vasárnap, szerda, szombat ritmusban is odatették magukat. Hétvégén nyertünk a Honvéd ellen, most kikaptunk, de a döntetlent megérdemeltük volna” – fogalmazott Waltner Róbert a Ferencváros otthonában szerdán elveszített 3–2-re vereség után.

A paksiak vezetőedzőjét az igazságtalanság és a következetesség hiánya bosszantotta, ami az első félidő végén megítélt hazai büntetőnél érzett.

„Ha itt tizenegyeset adtak azért, mert a játékosom hozzáért a ferencvárosihoz, akkor amikor Zalaegerszegen játszottunk és belekönyököltek Papp Kristóf arcába, azt tovább engedte a VAR. A másik esetnél kirúgták a lábát, azt is visszanézték, az is mehetett tovább” – fakadt ki a mérkőzés utáni sajtótájékoztatót a szakember, hozzátéve, egészen eddig próbált higgadt maradni és hideg fejjel értékelni.

Csapatát azonban csak dicsérni tudta, ismét kiemelve, hogy az egyik pontra rászolgáltak volna.

„Jó volt a hozzáállásunk, fegyelmezettek voltunk és a három kapott gól ellenére nem mondanám, hogy rossz lett volna a védekezésünk. Az első kettő olyan volt, amelyik, a harmadiknál szerencséjük volt. Nem az volt, hogy kijátszottak minket sakk-mattra. Most a Fradi jött ki ebből győztesen, hozzá kell tenni, tettek is ezért. Ahogy mi is a döntetlenért, de fel kell emelni a fejünket, mennünk kell tovább, az Újpestet csak azért is le kell győznünk, ilyen típus vagyok” – zárta Waltner Róbert.

Az atomvárosiak az OTP Bank Liga utolsó őszi fordulójában, szombat 16 órakor fogadják az Újpest FC.

OTP Bank Liga, 15. forduló

Ferencváros–Paksi FC 3–2 (2–2)

Groupama Aréna, 10.000 néző. V.: Andó-Szabó (Theodorosz, Huszár)

Gólszerzők: Zachariassen (22.), R. Mmaee (45+1., 11-esből), Botka (92.), illetve Bőle (6.), Wingo (39., öngól)

Kiállítva: R. Mmaee (95.)