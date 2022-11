Nem indult jól a meccs szekszárdi szempontból, hiszen a hazai találkozóit Berkenyén játszó újonc bánkiak korán vezetéshez jutottak. Aztán összekapta magát a Szekszárd, és előbb Béla Dániel lőtt a bal alsóba, majd Laczkó Krisztián bombázott a jobb felsőbe jó 35 méterről. A szünet előtt nem sokkal Rácz Áron fejelt gólt szögletből, amivel tulajdonképpen el is dőlt a három pont sorsa. A szekszárdiak a folytatásban már nem csipkedték magukat, rápihentek a jövő vasárnapi, Iváncsa KSE elleni idei utolsó bajnokijukra, így a végén még az is belefért, hogy a szerény képességű bánkiak szépítsenek. Turi Zsolt csapatának ez volt a szezonbeli ötödik sikere, amit vendégként ért el, s továbbra is őrzi hetedik helyét a tabellán.

NB III, Közép csoport, a 19. fordulóban

Bánk Dalnoki LA–Szekszárdi UFC 2–3 (1–3)

Berkenye, v.: Muhari G. (Dobos D., Pálinkás D.)

Bánk: Zima – Darabont, Kócsa, Torda, Józsa B., Takács M., Haronisz, Kiss K., Sápi, Török Á., Farkas Z. Vezetőedző: Tábori Ákos.

Szekszárd: Pomozi – Lajkó, Rácz F., Tratnyek, Füredi, Béla D. – Laczkó K., Rácz Á., Kiszely – Péter A., Csernik. Vezetőedző: Turi Zsolt.