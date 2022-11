A hétköznapi nyelvben csak dupla Spartathlonnak nevezett Phidippides Run ultrafutóversenyen negyvenöt futó között négy magyar lesz, ez a hazai pályás görög „válogatott” után, a németekkel holtversenyben a második legnépesebb csapatot jelenti. A tizennégy nemzet jobbára Európát képviseli, de érkezik futó Japánból, Brazíliából és Uruguayból is.

Bogár János, Toldi Péter és Blaskó Mihály mellett a korábbi kilencszeres válogatott labdarúgó, Ferenczi István is próbára teszi magát a 490 kilométeres távon. A Paksi FC jelenlegi erőnléti edzője munkájával nehezen tudja összeegyeztetni hobbiját, a hosszú távú versenyek mégsem hiányoznak az életéből. Tavaly is részt vett a görög ultrafutóversenyen, így nem lesz számára ismeretlen az Athén-Spárta-Athén útvonal.

„A futóversenyek általában, nem csak a külföldiek, hanem az itthoniak is, hétvégére esnek, ezért nagyon nehéz lesz kiviteleznem, hogy elinduljak, hiszen a meccsek is hétvégén vannak – nyilatkozta a Csupasportnak a Győri ETO, a Ferencváros, az MTK Budapest, a Vasas vagy éppen az angol Barnsley korábbi labdarúgója. – Nekünk a hosszabb szünet ugye télen van, januárban, olyankor viszont nem nagyon vannak futóversenyek, úgyhogy próbálom megragadni minél többször azt a kevés lehetőséget, hogy el tudjak menni egy-egy versenyre. A heti edzésmunkám nem változott, inkább a versenyekből van most kevesebb” – mondta 2020-ban és 2021-ben a Szekszárd-Baja-Szekszárd közötti 160 kilométeres Korinthoszon induló sportoló.

A 490 kilométeres, 6479 méter szintemelkedésű Phidippides Run november 24-én rajtol, a hivatalos zárás pedig 28-a.