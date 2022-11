Papíron gyengébb képességű ellenfél várt Reveland Zoltán együttesére az újonc és leginkább nagypályás elemeket csillogtató lilák személyében. A két csapat idén már harmadszor találkozott egymással, a Thelena Kupán 5–1-re, a bajnokságban 7–2-re nyert odahaza a Tolna-Mözs. Krascsenics Petrának kifejezetten fekszik a negyedik kerületi gárda, hiszen mindkét találkozón mesterhármasig jutott, s csapata első három találatát most is ő szerezte. A szívós hazaiak azonban nem adták könnyen magukat, az első kettőre még érkezett válasz tőlük, ahogy Szalkai Kitti találatára is, de az előző szezonban még tolna-mözsi Botka Bernadett találata csak szépségtapasz volt.

Reveland Zoltán lányai továbbra is veretlenül vezetik a bajnokságot öt győzelemmel és két döntetlennel, a következő fordulóban (november 27-én) a TFSE vendégei lesznek.

Női NB I, 8. forduló

Újpest FC–2F-BAU Tolna-Mözs 3–4 (1–1)

Kistarcsa, v.: Liebhardt (Molnár Cs., Nagy H.)

Újpest: Hargas – Singer-Kakuk, Nagy Sz., Kovács A., Koltai-Molnár. Csere: Dura, Botka, Orbán Cs., Illés P., Gálik, Markó. Edző: Tóth László

Tolna-Mözs: Kulcsár P. – Szalkai, Bajcsy, Krascsenics P., Nagy N. Csere: Deczki, Wiesner, Sereg, Sajabó, Kiss G., Szilágyi V., Hatala. Edző: Reveland Zoltán

Gólszerzők: Nagy Sz. (16.), Singer-Kakuk (33.), Botka (37.), illetve Krascsenics P. (15., 27., 34.), Szalkai (35.)