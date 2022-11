Az Újpest II elleni hazai 1–1-es döntetlen után Cegléden is 1–1-et játszottak a Közép csoportban szereplő majosiak, akik az elmúlt öt meccsükön két vereség mellett a harmadik döntetlenjüket érték el (az ESMTK otthonában 0–0-ra végeztek). Kardos Ernő vezetőedző új rendszerben küldte pályára csapatát, amelynek a győzelemre is volt esélye, de még nem tud meccsen belül stabil formát hozni a társaság, így egy pont lett a vége.

„Úgy kezdtük a mérkőzést ahogy megbeszéltük, ennek gyors vezetés lett az eredménye, majd kaptunk egy elkerülhető gólt. A folytatásban mindkét csapat megnyerhette volna a meccset, lehetőségekben nem volt hiány – mondta Kardos Ernő, a majosi klub közösségi felületén. – Új rendszert próbáltunk ki, többet tudtunk dominálni, viszont így jobban ki voltunk téve a ceglédi kontráknak. Láttam jó dolgokat a csapattól, de sok hibát is, sajnos jelenleg nem tudunk stabil formát hozni még meccsen belül se, ennek megint egy döntetlen lett a végkimenetele. Hatalmas pozitívum Sajnovics Milán játéka, aki hallgat a tanácsainkra, rengeteget foglalkozik magával, és ennek meg is van az eredménye. Öröm ilyen fiatalokkal dolgozni, akikben komoly potenciál van, és jellemükben is igazi sportemberek. A PEAC elleni utolsó fordulóban kiadunk magunkból mindent, aztán elmegyünk pihenni, mert hosszú és fárasztó, de ami a legfontosabb, sikeres éven vagyunk túl” – fogalmazott a 43 éves szakember.

A majosiak utolsó idei meccsükön, vasárnap 13 órától a PTE-PEAC vendégei lesznek. A nyitányon Pál Achillesék 2–0-ra legyőzték a baranyaiakat, s talán ellenük újra visszatalálnak a győzelem útjára.