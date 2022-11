Hullámvölgyben lévő csapatok találkoztak a Messzi István Sportcsarnokban, a házigazda kecskemétiek ugyanis négy mérkőzést követően még százszázalékosak voltak, a legutóbbi három bajnokijukat azonban elveszítették, míg a paksiak sorozatban két vereségénél járnak.

Az Atomerőmű esélyeit növelte, hogy Achilles-ín sérülése után ismét a csapat hasznára lehetett egyik legjobbja, Eilingsfeld János, aki rögtön négy ponttal nyitott (2–8). A csapatok viszont nem kapták el a fonalat, az első tíz triplakísérletből (igazságosan elosztva öt-öt lehetőségből) egy sem ment be, a rossz sorozatot a paksiak kapitánya, Kovács Ákos törte meg (5–15). A kiváló kezdés után visszább esett az ASE teljesítménye, a második negyed első négy percében csak Atkinson Jr. két pontja árválkodott az eredményjelzőn. A paksiak szerencséjére a vendéglátóik továbbra is pocsékul céloztak (5/17-s dobómutató, ebből 0/9 a hárompontosé), de Csirke Ferenc tudta, hogy ez nem lesz mindig így – ki is kérte idejét. Válaszul a Devonte Green helyére igazolt De’Monte Terrell Buckingham stílszerűen bevágott egy triplát, de nem rogyasztotta össze a KTE-t. Három pontra visszakapaszkodtak a hazaiak (26–29), így újra magához rendelte övéit a paksi vezetőedző.

Nagyszünet után három triplával nyitott a Kecskemét, amivel a találkozón először átvette a vezetést (41–39.). A lélektani előny az alföldiek mellett volt, s többször az előny is. A harmadik negyedben ötször változott a vezető kiléte, ám a záró felvonást a hazaiak várhatták jobb szájízzel. Az ASE az utolsó tíz percet 8–0-val indította, ami a szezon során nem először egy végletekig kiélezett hajrát jelentett. Ezt a paksiak nyerték (az idényben negyedszer), megszakítva negatív sorozatukat. Ebben elévülhetetlen érdeme volt Deon Edwinnek, aki 27 pontja mellé leszedett 8 lepattanót, szerzett 5 labdát és ugyanennyit osztott ki, valamint kiharcolt 7 faultot.

Az Atom egy hónap távollét után jövő szerdán játszik ismét hazai pályán, 18 órakor a listavezető és címvédő Falco KC-t fogadja.

Tippmix Férfi NB I/A, 9. forduló

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Atomerőmű SE 69–74 (8–18, 20–15, 25–18, 16–23)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok. V.: Kapitány, Balog Gy., Györfy R.

KTE: TOWNES 8, Wittmann 7/3, Ivkovics 4, Boriszov 4/3, KARAHODZICS 9. Csere: Fazekas M. 2, KLOBUCAR 26/15, Kucsera 7/6, Dramicsanin 2. Edző: Forray Gábor

ASE: EDWIN 27/3, Frank, GRUBOR 7/6, Eilingsfeld 6, ATKINSON JR. 14. Csere: Buckingham 7/6, Taiwo, Kovács Á. 11/6, Gulyás M. 2. Edző: Csire Ferenc

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–8. 9. p.: 5–15. 13. p.: 14–20. 17. p.: 20–26. 21. p.: 33–33. 25. p.: 41–39. 28. p.: 44–45. 30. p.: 53–51. 33. p.: 53–57. 36. p.: 59–59. 39. p.: 67–72.