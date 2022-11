A bedobónak a török Fenerbahce elleni szerdai Euroliga-találkozón eltört a vállcsontja. A KSC történelmi győzelmét hozó találkozó 36. percében Bálint Réka a vendégek amerikai magasbedobójával, Natasha Howarddal ütközött, s ekkor sérült meg a jobb válla.

„Az esés után éreztem némi fájdalmat a vállamban és a felkaromban, de már két nap elteltével is sokat javult a karom mozgástartománya. Éppen ezért is ért váratlanul a CT eredménye. Pályafutásom során még semmilyen komolyabb sérülésem nem volt, mérkőzést még nem is kellett kihagynom, úgyhogy ez most egy új szituáció számomra. Igyekszem a lehető leghamarabb visszatérni a pályára, addig pedig a pálya széléről fogom minden erőmmel a lányokat segíteni az újabb győzelmek megszerzésében” – mondta a klub honlapjának Bálint Réka.

A rutinos magasbedobót nem kell műteni, de előreláthatóan két hónapot ki kell hagynia – tették hozzá. Ez azt jelenti, hogy az idei évben sem a hazai, sem a nemzetközi porondon nem számíthat a szolgálataira az Atomerőmű KSC Szekszárd, amely szombaton a TFSE-MTK-t fogadja a női NB I 8. fordulójában.