A szünet előtt az okozott riadalmat, hogy kezdtek elsötétedni a paksi stadion reflektorjai, de szerencsére nem borult sötétbe az aréna, így bár nem a legjobb fényviszonyok közepette, de folytatódhatott a találkozó. Nem mondjuk, hogy a félhomályban nem látták meg a labdát a lila-fehér védők, de alig telt el két perc a második játékrészből, amikor a sérült Szélpál Norbert helyére még az első félidőben beküldött Hahn János máris belőtte a Paks második gólját. Papp a gólja után gólpasszt osztott ki, Hahn pedig először volt eredményes azóta, hogy a dunaszerdahelyi DAC-tól visszatért a Fehérvári úti stadionba. Kiszámoltuk, pontosan 535 perc után.

Nagyon úgy tűnt, hogy eldőlt a meccs, pedig nem. A lilák minden mindegy alapon feljebb jöttek, ami ugyan magában hordozta, hogy lekontrázza őket a Paks, s lezárja a meccset. Ám ehelyett jött a csereként beküldött Peter Ambrose, aki Csongvai Áron szöglete után bólintott a paksi kapuba. Két perc múlva pedig akár ki is egyenlíthettek volna a lilák, de Luis Jakobi bombáját Nagy helyett a léc hárította. Érezni lehetett, hogy nagyon elkapta a fonalat az Újpest, a Paks talán túlságosan is visszaállt. Nem is tetszett ez Waltner Róbert vezetőedzőnek, aki hangos szavakkal kérte övéit, hogy játsszák azt a focit, ami a kétgólos vezetést is meghozta.

Varga Barnabás szezonbeli 10. találata után már a tréner sem bosszankodott, boldogan ölelte kollégáit a kispadnál, Bőle jobbról a kapu elé lőtt labdájára a gólkirályi cím várományosa érkezett a legjobb ütemben, és Nikolics kapus mellett belőtte a harmadik paksi gólt. Ezzel pedig el is dőlt minden, mert bár a lilák jöttek előre, de közel sem azzal a lendülettel, mint korábban. A legvégén a 17 éves Pesti Zoltán és a 18 éves Simon Barnabás is beállhatott a paksi csapatba, mindketten először játszhattak az NB I-ben.

A Paksi FC tehát győzelemmel tudta lezárni a 2022/2023-as bajnokság őszi szezonját, amelyben 6 győzelmet, 3 döntetlent és 6 vereséget jegyzett.

Folytatás 2023 január 28-án a Kisvárda Master Good otthonában.

OTP Bank Liga, a 16. fordulóban

Paksi FC–Újpest FC 3–1 (1–0)

Paks, Fehérvári úti stadion, 2430 néző, v.: Vad II I. (Garai P., Vígh-Tarsonyi G.)

Paks: Nagy G. (Simon B., 92.) – Kinyik, Szélpál (Hahn, 32.), Kádár, Szabó J. – Papp K., Balogh B., Sajbán M. – Bőle (Pesti Z., 92.), Szabó Bálint (Tamás O., 76.), Varga B. Vezetőedző: Waltner Róbert. Újpest: D. Nikolics – Szabó Bálint, Csongvai, L. Kastrati, Pauljevics (Ambrose, 58.) – Mack, Katona, Jakobi – Borello (Simon K., 53.), Gouré, Csoboth (Ljujics, 83.). Vezetőedző: Milos Kruscsics. Gólszerzők: Papp K. (44.), Hahn (48.), Varga B. (77.), illetve Ambrose (68.).