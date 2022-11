Két mérkőzést is játszott Máltán a magyar U15-ös válogatott. Oross Márton szövetségi edző gárdája előbb 0–0-ra végzett a szigetországiakkal, majd pedig 2–1-re legyőzte vendéglátóját. Mindkét találkozón ott volt a Szekszárdi UFC-ben nevelkedett Galambos János, aki jelenleg a Paksi FC-t erősíti.

„Úgy gondolom, minden labdarúgó álma, hogy válogatott legyen, természetesen az enyém is. Nagyszerű érzés volt, mikor megérkezett a meghívó, majd a szűkített keretbe is bizalmat szavaztak nekem” – kezdte beszámolóját a Paksi FC honlapján Galambos János. – Az első mérkőzés inkább puhatolózás volt, mivel Málta egy új ellenfél volt számunkra. A taktikai szempontjaink persze megvoltak, tudtuk, mire alapozzuk a védekezésünket és a támadásainkat egyaránt, közben pedig megfigyeltük a hazaiakat. Már ezen a mérkőzésen is voltak helyzeteim, ám sajnos azok kimaradtak. A második összecsapáson már jobban éreztük, mi lehet a győzelem kulcsa. Ültek a középpályásaink széles nyitásai, majd az indítások. A gólomat is egy hosszú ívelés után szereztem, amit sosem fogok elfelejteni. Megvan a videó is róla, szerintem sokszor megnézem még” – mondta a 2008. januárjában született, így a 15. születésnapját csak jövőre ünneplő fiatal tehetség.

Galambos János jelenleg a paksiak U16-os csapatában szerepel, s a kiemelt bajnokságban a mostani szezonban 8 mérkőzésen 8 gólt szerzett. Az Újpest ellen triplázott, a Pécsi MFC-nek kettőt, a Honvédnak, a Diósgyőrnek és a Debrecennek egyet lőtt.