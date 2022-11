A Magyar Kajak-kenu Szövetség mindkét szakágában az idén legjobban teljesítők bekerültek a Los Angeles keretbe, amelynek tagjai az eddig elért eredmények alapján jó eséllyel akár már párizsi, de inkább a 2028-as olimpiai csapatban helyet kaphatnak. A jövő évben tizenkét fő versenyük lesz a kajakosoknak, közte a május végi maraton magyar bajnokság, valamint júliusban előbb a világ-, majd az Európa-bajnokság.

A tizenkilenc fős keretbe bekerült a paksi Vajda Bence is, aki szeptemberben U23-as világbajnoki címet szerzett párosban Szegeden. A paksi tehetség Makrai Csaba utánpótlás szövetségi edzővel és a keret nagy részével jelenleg is Sevillában készül, a jövő év elején sítábor és még egy melegvízi edzőtábor is szerepel a programban.

A kenu keret szűkebb, öt sportolót foglal magába, köztük a paksi Kollár Kristóf, aki a Maty-éren nyár végén U23-as korosztályban 5000 méteren egyesben bronz-, négyesben 500-on ezüstérmet szerzett, míg párosban ötödikként zárt. A másik megyei érintett a bonyhádi felmenőkkel rendelkező, de a sződligeti Pacs-Pacs SE színeiben versenyző Opavszky Réka, Kolonics-díjas, tavaly ifjúsági világ- és Európa-bajnokságot nyert, felnőtt vb-ezüstérmes tehetség.

Foltán László, a szakág utánpótlás szövetségi edzője az elnökségi ülésen elmondta, a madocsai Juhász István marad az ifjúságiaknál. Az ASE kenusa Szegeden duplázott, párosban 500 és 1000 méteren is világbajnoki címet szerzett, amivel – szegedi társával, Molnár Csanáddal – kiérdemelte Az év legjobb férfi utánpótláskorú versenyzője címet.