Többször is levetítették az Atomerőmű KSC Szekszárdról szóló „Kék szív” című filmet a Babits Mihály Kulturális Központban, s minden esetben zsúfolásig tele volt a nézőtér. Kindl Gábor nagyon jól ráérzett, hogy érdemes vászonra vinni a szekszárdi kosárlabdaklub újkori sikereit, mert mondhatjuk, hogy nemcsak város, és megyeszerte, de országos viszonylatban is példaértékű, amilyen magasságokig a Szabó-testvérek, Gergő és Noémi eljuttatták a megyeszékhely klubját. Most pedig itt az újabb „Kék szív”-es alkotás, a főszerepben Harsányi Máriával, vagy ahogy mindenki ismeri, Harsival.