Djokics Zseljko szavai meghallgatásra találtak a szurkolóknál, mert több mint fél órával a labdafeldobás előtt már nem volt üres szék. Kezdésre a légteret nem tudták felfűteni a drukkerek, a korai kezdési időpont ide vagy oda, hűvös volt a szekszárdi sportcsarnokban, ezért rendesen be kellett melegíteniük a játékosoknak a találkozó elején. A hangulat viszont pokoli volt, ahogy az egy Szekszárd–Sopron rangadóhoz illik. A buzdítást a vendégek szimpatizánsai kezdték el, de a „névsorolvasásra” becsatlakoztak a hazai drukkerek is.

A szekszárdi kezek viszont melegek voltak, kiválóan dobtak Victoria Viviansék, akiknek az első nyolc kísérletéből hat betalált, míg a soproniak 3/7-es mutatóval álltak az első négy perc után. Magához is rendelte övéit Gáspár Dávid. Az amerikai Brittney Sykes 12. pontjával 3–2 után vette vissza a vezetést az Euroliga-címvédő (23–24). Elkapta a fonalat a Sopron, az elnyűhetetlen Fegyverneky Zsófia negyedik triplájával tovább növelték előnyüket a vendégek.

A rövid pauza után Alice Kunek törte meg a Fegyverneky, Sykes, Eziyoda Magbegor pontszerző triót. Várható volt, hogy a kiváló formáját nem fogja tudni tartani a KSC, vissza is esett a dobószázaléka, a félidő legnagyobb különbsége a 14. percben 27–33-nál állt meg. A bajnokot is elérte a hullámvölgy, a Szekszárd három perc leforgása alatt 10–0-s szériát produkált. Mindezt büntetők nélkül, a második negyed első soproni faultját Fegyverneky a 18. percben ütötte be.