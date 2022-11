Remekül kezdte a mérkőzést a listavezető Szekszárd, ez elmondható volt a védekezéséről és támadásáról is, hiszen az első hat percben hat gólt lőtt a mindössze tíz játékossal érkező vendégeknek, akiktől ez idő alatt csak kettőt kapott. A következő azonos időszak alatt viszont majdnem eladta ezt az előnyét a Fekete Gólyák (9–7), mely idővel rendezte sorát. Farkas Anita kiemelkedően játszott, de Kapás Tekla, Bognár Zsanett és Gulya Krisztina is szórta a gólokat. Kellettek is ezek, mert ezzel szemben „könnyű” gólokat kaptak a hazaiak (21. p.: 14–11). Ezen a helyzeten a harmadik cserénél beálló Nagy Alexandra kissé javítani tudott. A második félidőre sokat romlott az összkép, csak Farkas tartotta a szintet, sorban hagyták ki a helyzeteket, de Baksai Bíborka a védekezést stabilabbá tette, így a fáradó látogatók ellen nőtt a különbség.

Női NB II, Dél-nyugat, 8. forduló

Szekszárdi Fekete Gólyák KC–Szent István SE U22 35–22 (22–14)

Szekszárd, 70 néző. V.: Bien, Szűcs A.

Szekszárd: Tóth I. – FARKAS A. 7, KAPÁS 8, BOGNÁR Zs. 8 (2), GULYA 5, Kaveczki 3, Szentes 1. Cserék Schell, Nagy A. (kapusok), Dinnyés, Pataki 2, Bucskó, BAKSAI 1, Orbán E. Edző: Bordán Anna

Kiállítások: 6, illetve 6 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3.

Bordán Anna: – A megbeszéltek alapján határozottan kezdtük a mérkőzést, de sajnos korán visszavettünk. Hullámzó volt a játék és a teljesítmények, sajnos már az előző mérkőzéseken is látszott, hogy időnként Kaveczki Edinától függ a játékunk. Kisebb sérüléssel vállalta a játékot, ami a második félidei teljesítményben különösen visszaütött. Három nagyon nehéz mérkőzésünk van vissza, amiknél a mostaninál lényegesen jobb teljesítményre lesz szükség. Különösen a ziccerek értékesítésében és a kapusteljesítményben kellene javulás, ahogy a védekezésben is. Remélem, hogy van még tartalékunk és bízom benne, hogy Edina is visszatalál az eddigi kimagasló szintjére.

A hét győzelemmel és egy vereséggel listavezető FGKC szombaton a hatodik Alba Fehérvár U22-es csapatához látogat, majd fogadja a harmadik Mohácsot, a bajnokság első felét december 18-án a jelenleg ötödik Siófok U22 vendégeként zárja.