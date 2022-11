Kevésszer játszott ugyanabban a felállásban a Paksi FC védelme az őszi idényben. Hol ez, hol az a játékos dőlt ki sérülés miatt, az állandóságot a nyáron érkezett Kádár Tamás jelentette. A 32 éves futballista szerint jó futballisták alkotják a keretet, így mindenki meg tudta oldani a rá háruló feladatot.

„A klubcsapataimban nem volt még ilyenre példa, hogy ennyi különböző felállásban játsszak, ami a védőtársakat illeti – mondta Kádár Tamás. – A sportban, a fociban viszont benne van a sérülés, ezekre pedig gyorsan kell reagálni. Jó csapatunk van, kiváló játékosok alkotják a keretünket, ezt már egyébként érkezésem előtt is láttam, így nem lepett meg, hogy végül mindenki mindent megoldott, képességeivel hozzátett a csapat játékához. Nyilván voltak hibák, mivel ezek nem könnyű szituációk, ilyenkor idő kell, míg megszokjuk egymást. Fel kell ismerni a másik erősségeit, gyengeségeit meccsszituációkban, ha ezek megvannak, elkezdünk jól együtt mozogni, ami belül igen fontos. Úgy vélem, az idény végére újra jól nézett ki a társaság” – fogalmazott a korábbi 57-szeres válogatott.

Annak ellenére, hogy nem az állandóság volt jellemző a paksiakra, a gárda tízzel kevesebb gólt kapott, mint egy évvel korábban.

„Nem fér bele, hogy voltak olyan találkozóink, ahol három gólt is kaptunk, akár pontrúgás, akár büntető után. Sok volt ezek között az elkerülhető találat, és volt, hogy a koncentrációnk hagyott ki… Nem vagyok tehát elégedett, és nagyon remélem, hogy tavasszal kevesebbszer veszik be a kapunkat az ellenfelek” – tette hozzá Kádár Tamás.

„Ami pedig a bajnoki szereplésünket illeti, az elején jól kezdtünk, aztán kicsit visszaestünk, majd megint mentünk felfelé, ezt a hullámzást a jövőben mindenképpen ki kellene javítanunk, az eredményekért kiegyensúlyozott teljesítményre lesz szükségünk – folytatta a középső védő. – Úgy érzem, jókor jött a szünet, már csak amiatt is, mert ez idő alatt sok sérültünk visszatérhet. Közel vagyunk a dobogóhoz, de az alsó veszélyzóna sincs távol… Ebben a tizenkét csapatos bajnokságban egészen a szezon végéig küzdeni kell, nem lehet kiengedni, akár két forduló alatt is sok minden változhat. Célunk, hogy a télen egy jó felkészülést produkáljunk, és, ha tavasszal elkerülnek bennünket a sérülések, jobb helyezést is elérnénk, mint a jelenlegi hatodik pozíció. Biztos vagyok benne, hogy továbbra is keményen dolgozunk majd, hogy feljebb kapaszkodjunk a tabellán” – zárta.

Mint arról hírportálunkon már beszámoltunk, a paksiak november 30-án újra edzésbe állnak, mert január 28-án már ismét pontokért fog menni a játék. Az első 2023-as találkozón a Kisvárda Master Good vendégei lesznek a zöld-fehérek.