A Magyar Kupából a Ferencvárost kiejtő Fejér megyeiek óriási bravúrjuknak köszönhetően napokig első helyen álltak a hazai híradásokban, s most Majosra is esélyesként érkeztek. A mérkőzést a papírformának megfelelően meg is nyerték, de az újonc majosiak egyáltalán nem játszottak alárendelt szerepet, sőt Ulrich Dániel révén egygólos hátrányban kapufát is lőttek. Ki tudja, mi lett volna, ha az a próbálkozás bemegy...

„A mezőny talán legjobb csapata ellen játszottunk egy olyan mérkőzést, amire lehet építeni! – összegzett Kardos Ernő, a majosiak vezetőedzője. – A második félidőben feljavultunk és sikerült dominálni, végül kapufáig jutottunk. Benne volt a pontszerzés is, emiatt sajnálom a srácokat, de egyúttal büszke is vagyok, mert megcsinálták azt, amit megbeszéltünk. Ugyanakkor a kapu előtt határozottabbak kell legyünk, mert a gólok nagyon hiányoznak” – tette hozzá a Ferencvárossal játékosként bajnoki címet szerző pécsi szakember.

A majosiak ezen a hétvégén a Balassagyarmati VSE visszalépése miatt nem játszanak, legközelebb november 19-én az Újpest második számú csapatát fogadják – a találkozó 13 órakor kezdődik.