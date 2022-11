Csirke Ferenc a 88–76-os vereség ellenére is elégedett volt csapata játékával egy hete a Szolnoki Olajbányász otthonában. A paksiak vezetőedzője úgy vélte, hogy ha ilyen teljesítménnyel tudtak volna előrukkolni a legutóbbi két hazai találkozójukon, akkor sem a Debrecentől (62–69), sem a Soprontól (75–80) nem kaptak volna ki.

„Ahhoz képest, hogy milyen szituációkban vagyunk, mennyit edzettünk, hogyan edzettünk az elmúlt hetekben, azt kell mondanom, hogy tényleg becsülettel odatette magát mindenki. Ebből a mérkőzésből sokkal jobban tudunk építkezni és tanulni, mint a Debrecen elleni legutóbbi hazai találkozónkból” – mondta akkor Csirke Ferenc a találkozó összegzéseként.

A paksi csapatból hiányzott Szolnokon az Achillesével bajlódó erőcsatár, Eilingsfeld János és az amerikai hátvéd, Devonte Green. Utóbbi már nem is játszik többet az Atomban, a héten szerződést bontottak vele a piros-kékek. A helyére igazolt De’Monte Buckingham elég jó mutatókkal érkezett, s holnap akár már be is mutatkozhat a magyar bajnokságban. Eilingsfeld sérülése is szépen javul, a válogatott játékos már edz, s van esély arra, hogy ott legyen a parketten a Messzi István Sportcsarnokban.

A kecskemétiek remekül, négy győzelemmel kezdték az idényt, de az utolsó három bajnokijukat elveszítették: a szolnokiaktól hazai pályán 91–53-ra, a Falcótól szintén hazai pályán 85–75-re kaptak ki, Fehérváron, az Albával szemben pedig 101–73-ra maradtak alul.

Az előző szezonban hasonló felállásban 81–71-re nyertek a kecskemétiek.

Tippmix Férfi NB I, a 9. fordulóban

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Atomerőmű SE

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, vasárnap, 18 óra. Vezeti: Kapitány Gellért, Balog György Attila, Györfy Rúben.