Horváth György együttese ahhoz a Pénzügyőrhöz látogatott, amely két vereséggel a háta mögött várta a három vereséggel érkező atomosokat. A listavezető Budaörstől elszenvedett 6–0-s vereség mondhatni papírforma, a középmezőnyhöz tartozó PVSK vendégeként elszenvedett 6–2-es kudarc azonban igencsak váratlannak mondható.

A paksiak abban reménykedtek, hogy ez a két komolyabb pofon megingatta a fővárosiakat, ám a meccs sajnos nem úgy alakult, ahogy azt a vendégek remélték. Pedig 26 percig semmi különleges nem történt, a hazaiak támadtak, de a szervezett paksiakon nem találtak fogást. Aztán jött az első gólt, s mire feleszméltek volna Boda Zsófiáék, már háromgólos hátrányban voltak, a félidőben pedig már mínusz haton álltak.

A szünet után is ijesztően folytatódott a meccs, mert a 47. és a 48. percben is betalált a Pénzügyőr, de szerencsére a lendület alább hagyott, és nem lett tragikus a vége. A 9–0-s vereség így is a Paksi SE szezonbeli legsúlyosabb veresége.

Simple Női NB II, Nyugati csoport, 9. forduló

Pénzügyőr–Paksi SE 9–0 (6–0)

Budapest, Kőér utca. V.: Kovács Fanni (Túróczi Gergő, Kovács Benjámin).

Paksi SE: Lengyel M. – Koloh (Bárányos, 55.), Fodor H., Csere, Boda Zs., Éberling (Kapéter Z., a szünetben), Horváth M., Csehi L., Fritz, Sereg, Kiss L. Edző: Horváth György. Gól: Molnár R. (5), Terdik (2), Hadas, Buchmüller A.

A 10. helyen álló paksiak a 10. fordulóban, szombaton 12 órától a PVSK-t fogadják.