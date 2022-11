Egy perccel a vége előtt még öt ponttal, 66–61-re vezetett a bonyhádi egylet a dobogós tiszaújvárosiak ellen, s úgy tűnt, bravúrral behúzza a 9. forduló mérkőzését Jan Pavlik csapata. Mert bravúr lett volna, ha a harmadik helyen álló, s a feljutásra hajtó vendégeket megfogja a BKSE.

De nem sikerült, pedig most igazán megérdemelte volna a sikert a Bonyhád, amely két negyeden keresztül magabiztos játékot mutatott és simán vezetett. Jól játszottak a fiatal völgységiek, pedig a palánkok alatt brutális fölényben voltak a látogatók (a lepattanócsatát végül meg is nyerték 49:34-re), akik a harmadik tíz percben fordítottak is.