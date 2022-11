Mint azt hírportálunkon megírtuk, a Szekszárdi WFC 1–0-ra legyőzte a Haladás-Viktóriát a női élvonal 10. fordulójában, s ezzel megszerezte első sikerét a 2022/2023-as bajnokságban. A szekszárdi egylet újonc az NB I-ben, így ez a siker a klubtörténeti is volt.

„A csapat ma nagyon kompakt volt, aminek nagyon örülök. Végre elöl és hátul is rendben voltunk. Igaz, voltak most is hibák, de teljes mértékben megérdemeltük a győzelmet. Ha megvan a pályán az a szív, az az akarat, hogy mi győzni akarunk, akkor megvan az esélyünk, szinte bárki ellen” – nyilatkozta boldogan Micskó Márk, a szekszárdiak vezetőedzője.