– Hosszú volt a böjt!

– Az pedig majd kiderül, hogy jól jött-e számunkra a szünet – felelte lapunknak Bordán Anna, a szekszárdiak vezetőedzője. – Abból a szempontból mindenképpen szerencsénk volt a pihenővel, hogy felépültek azok a játékosok, akik sérüléssel bajlódtak, az októberben csatlakozó Farkas Anitának pedig volt ideje teljesen becsatlakoznia a munkába és utolérnie magát. Összességében tehát azt mondhatom, hogy ezt a négy hetet jól kihasználtuk, remélem, hogy ez a pályán is megmutatkozik majd.

– Mivel telt ez az egy hónap?

– Nem álltunk le a munkával, technikai elemeket gyakoroltunk, erőfejlesztő edzéseket tartottunk, de a taktika is elő előkerült. Sajnos felkészülési mérkőzést nem tudtunk játszani, mert bár a Kecskeméttel kötöttünk le meccset, végül nem tudták azt vállalni, emiatt egymás elleni mérkőzésekkel gyakoroltunk. De sikerült megőriznünk a lelkesedésünket, s reméljük, a formánkat is.

– A menetrendet nézve kell is a jó forma...

– Mondhatjuk, hogy az első négy fordulóban az erősorrendnek megfelelően kaptuk a riválisokat, a Nagykanizsa, a Hévíz, valamint a Gárdony-Pázmánd és a Dunaújváros U22-es csapata is a tabella második felében szerepelnek. A „kötelezőket” tehát hoztuk, de a neheze csak most következik.

– A Rinyamenti KC is ebbe a kategóriába tartozik. Mit érdemes tudni a nagyatádiakról?

– Hasonló helyzetben vannak, mint mi: szűk a keretük, amiben sok a fiatal. Ha Ghetu Andrea jó napot fog ki, meg tudja nehezíteni a dolgunkat, ahogy a balátlövő-irányító Kovács Dorina is húzóembere a csapatnak, a fiatalok pedig képesek meglepetést okozni. A taktikájuk is hasonlít a miénkre, sokat használják a beálló játékot. Az eddigi mérkőzéseinken ezt meg tudtuk oldani, bízom benne, hogy most is sikerülni fog.

– Tekintsünk egy kicsit távolabbra. Öt hét alatt hat bajnokit játszanak még az őszi szezonban. Számolja a pontokat?

– Felesleges, mert szinte napról napra változhat a helyzet, leginkább az influenzajárvány miatt. A szűk állományú csapatoknál, mint amilyenek mi is vagyunk, ez döntő tényező lehet. Elvárás sincsen, önmagunkhoz képest a lehető legtöbbet szeretnénk kihozni a hátralévő mérkőzésekből.

Ez van még vissza

A Szekszárdi Fekete Gólyák KC őszi programja. November 18., 18 óra: NEKA U22 (idegenben). November 27., 17 óra: SZISE U22 (otthon). December 3., 11 óra: Alba Fehérvár U22 (i). December 11., 18 óra: Mohács (o). December 18., 17 óra: Siófok U22 (i).