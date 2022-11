Hogy Csirke Ferenc mit mondott a paksi játékosoknak az öltözőben, nem tudni, mindenesetre nagyon jó ritmusban jöttek vissza a második félidőre Eilingsfeld Jánosék, s az ASE szép lassan elkezdett visszakapaszkodni. A válogatott erőcsatár óriásit játszott – már megint –, a negyed vége előtt már dupla duplánál, 19 pontnál és 11 lepattanónál járt, a paksiak pedig Milos Grubor triplájával 54–54-nél utolérték a Falcót.

A vezetést azonban ekkor még nem tudták visszavenni – nem úgy a negyedik negyed elején, amikor Grubor újabb hármasával már a piros-kékek tartottak előbb (64–64). Őrült versenyfutás kezdődött, amelyben négy perccel a vége előtt 69–68-ra még az ASE vezetett, de aztán jött Perl Zoltán, aki a hajrában higgadtan dobálta be a büntetőket és dobta be a ziccereket, s ezzel el is dőlt minden. A Falco érvényesítette a papírformát, de az ASE játékosainak is járt a vastaps – egy újabb rangadón mutatták meg, hogy ez a szezon még sok mindent tartogathat nekik.

Eilingsfeld János végül 22 ponttal és 12 lepattanóval zárt, az Atom a lepattanózásban (39:35) és a gólpasszok kiosztásában (20:19) is jobbnak bizonyult a Falcónál.

Ilyen játékkal szombaton Oroszlányban meglehet a szezonbeli ötödik győzelem.

Atomerőmű SE–Valco Vulcano Energia KC Szombathely 77–84 (16–21, 12–18, 30–20, 19–25)

Férfi NB I, a 8. fordulóban. Paks, ASE-sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Tóth Cecília, Tőzsér Dénes Kelemen, Söjtöry Tamás.

Atomerőmű SE: Frank 3/3, Edwin 6, GRUBOR 7/6, EILINGSFELD 22/3, ATKINSON JR. 12 Csere: Buckingham 11, Pajor, Taiwo 4, KOVÁCS Á. 12/6, Gulyás M. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Falco KC Szombathely: Pot 2, Z. BROWN 14/6, Kovács B. 3/3, Tiby 7/3, KELLER Á. 13/3. Csere: PERL 21/3, COWELS 15/9, Krivacsevics 2, Verasztó P. 3/3, Sövegjártó, Barac 4. Vezetőedző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 5–5. 6. p.: 7–11. 14. p.: 20–27. 18. p.: 26–37. 23. p.: 33–42. 26. p.: 47–52. 29. p.: 54–54. 33. p.: 64–63. 36. p.: 69–73. 39. p.: 73–80.