Nem a legjobb előjellel ment pihenőre három hete az ASE, mely a debreceniek ellen nemcsak a mérkőzést veszítette el (62–69), de Eilingsfeld Jánost is. A magyar válogatott erőcsatára azon a találkozón Achilles-ín sérülést szenvedett, emiatt kihagyta a bosnyákok és a csehek elleni világbajnoki selejtezőt, s péntekre sem sikerült bevethető állapotba kerülnie.

Nélküle és az amerikai Devonte Green nélkül is jól kezdett a négyszeres bajnok, Paul Atkinson Jr. és a fiatal Frank Áron pontjaival 7–2-t mutatott az eredményjelző tábla. Aztán jöttek a bosszantó hibák: kihagyott dobások, eladott labdák, a Szolnok pedig van olyan jó csapat, hogy ezeket kihasználja. A Tisza-partiak 8–0-s sorozatát a csapatkapitány Kovács Ákos közelije törte meg, de a lendületüket nem sikerült. Az első negyedben tíz ponttal is mentek már a vendéglátók, s a 28 dobott pontjuk sem sok jót ígért paksi szempontból. A rövid szünetet követően két triplával folytatta a Szolnok (34–21), majd egy másfél és két kétperces pontcsend következett Gasper Potocnik együttese számára. A szlovén szakember ez idő alatt kétszer is magához rendelte övéit, de inkább csapata játékával nem volt elégedett, mintsem azzal, hogy az ASE közelebb került volt hozzájuk.

A nagyszünet után sokáig nem változott a helyzet képe, a Szolnok tartotta a tíz pont körüli előnyét, majd Rudner Gábor harmadik triplájával a találkozó legnagyobb különbsége alakult ki (28. p.: 66–49). Csirke Ferenc ki is kérte idejét, Deon Edwin gól jó faulttal és egy hármassal visszahozta a paksi reményt az utolsó negyedre. Ez azonban gyorsan szertefoszlott, miután a játékrész feléhez érve tovább nőtt az atomvárosiak hátránya (82–66). A két kulcsjátékosát nélkülöző ASE nagyot küzdött a Tiszaligeti sportcsarnokban, de ezúttal ez kevés volt a győzelemhez. Pedig az ehhez vezető célt, a hazaiak külső sorát meg tudta állítani, s a lepattanócsatát is majdnem ikszre hozta (32, illetve 31), ám a dobásokkal hadilábon állt.

A paksiak a szezon során először állnak negatív mérleggel a bajnokságban, három győzelmük mellett ez volt a negyedik vereségük. Csirke Ferenc együttesére több mint egy hét pihenő vár, majd jövő vasárnap Kecskemétre látogat, november 30-án, szerdán pedig a címvédő Falco KC-t fogadja a Gesztenyés úton.

Tippmix Férfi NB I, 7. forduló

Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE 88–76 (28–19, 19–18, 22–20, 19–19)

Szolnok. Vezette: Cziffra, Goda, Makrai

Szolnok: PONGÓ MÁTÉ 12/6, Gilszki 3/3, Barnes 12/3, WILLIAMSON 12/6, Szubotics 4. Csere: Lukács N. 11/3, Gavin 2, Durham 7, RÉVÉSZ Á. 11/3, RUDNER 14/12. Edző: Gasper Potocnik

ASE: KOVÁCS Á. 19/3, Frank 3/3, EDWIN 23/3, Grubor 9/9, ATKINTOS JR. 16. Csere: Pajor, Taiwo 4, Gulyás M. 2, Karosi. Edző: Csirke Ferenc

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–7. 6. p.: 14–9. 9. p.: 25–15. 12. p.: 34–21. 16. p.: 37–28. 19. p.: 47–32. 22. p.: 52–41. 25. p.: 57–45. 28. p.: 66–49. 33. p.: 76–64. 36. p.: 85–68. 39. p.: 85–74.