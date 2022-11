Az augusztusi nyitányon 3–2-re nyerték meg a fehérváriak a két újonc rangadóját, most mindenképpen revansot akart venni a Szekszárd. Micskó Márk, a WFC vezetőedzője a találkozó előtt abban bízott, hogy sikerül itthon tartaniuk a három pontot, ez esetben pedig elkerülhetnek a kieső helyről. Mint mondta, az jó érzéssel töltene el mindenkit. A találkozóra sokan érkeztek kutyaeledellel, hogy a klub felhívásának eleget téve szebbé tegyék a városi kutyamenhely lakóinak karácsonyát.

Az ebeknek szépen gyűltek az adományok, a pontok azonban sajnos nem gyűltek szekszárdi oldalon, sőt egy sem jutott Kágyi Árvácskáéknak. A fehérváriak a meccs elején betaláltak, s mint kiderült, ez elég is lett nekik a győzelemhez. Nagy kár, hogy így alakult, mert a szekszárdiak így már biztosan nem tudnak elkerülni a 11. helyről, s most egy kicsit távolinak tűnik a bennmaradást érő tizedik hely is, amelytől hat ponttal vannak lemaradva.

Szerdán még vár egy meccs a szekszárdi lányokra, mielőtt megkezdik téli pihenőjüket, az MTK Budapest otthonában pótolják be a hetedik fordulóból elhalasztott találkozójukat.

Simple Női Liga NB I, a 12. fordulóban

Szekszárdi WFC–Mol Fehérvár FC 0–1 (0–1)

Szekszárd, v.: Virág András (Juhász Dóra, Bán Kristóf)

Szekszárd: Janecz – Csóka (Nagy-Cseke, 55.), Rozmis, Kágyi Á. (Ezer, 55.), Kovács Zs. (Katona K., 76.), Schell, Vári, Kágyi K., Kiss G., Acsádi P., Nádudvari (Hajpál M.). Vezetőedző: Micskó Márk.

Fehérvár: Terestyényi – Bognár P., Tenyei-Tóth, Pécsi D., Szabó B., Jánosi, Földvári, Kozma, Romanoczki, Kántor, Simom F. Vezetőedző: Gajdóczi Tibor.

Gólszerző: Pécsi D. a 12. percben.