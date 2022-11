Natasa Howardot bevetette a Fenerbahce. Az amerikai sztárt egy hete nem vitték magukkal Polkowicébe a törökök, akik rá is fáztak erre, mert a lengyelek alaposan elverték őket (46–73). Ezúttal nem bízták a véletlenre, s Howard a meccs első perceiben bizonyította is, hogy miért nélkülözhetetlen. Nem lehetett tartani a Kurszktól érkezett magasbedobót, aki ficánkolt a szekszárdiak között, a társak pedig tömték a jobbnál jobb labdákkal.

Félelmetesen kezdtek a törökök (0–5 után Goree Cyesha szerezte a KSC első pontjait), sorra hullottak be a triplák, s gyorsan el is húztak 17–7-re. Djokics Zseljko egy ideig gesztikulált az oldalvonal mellett, olykor tehetetlenül tárta szét a karjait, majd miután megunta, magához rendelte övéit. Az eligazítás meg is tette hatását, mert a folytatásban szépen lassan elkezdett felzárkózni a KSC. Persze a törökök tartották az előnyüket, de érezhetően elkapták a fonalat Studer Ágnesék. Különösen Goree Cyesha volt elemében, de Victoria Vivians szenzációs tirplái is élményszámba mentek, Ruthy Hebard pedig szorgosan szedte a lepattanókat. Már sehol sem volt a nagy török fölény, a közönség pedig lázba jött, nagyszerűen kosarazott a KSC, talán most játszott a legjobban ez a csapat.