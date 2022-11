Kneller Balázs együttese hétfőn késő este az UTE együttesét fogadta a tolnai városi sportcsarnokban, s bár most szerezte a szezonban a legtöbb gólt, a második legtöbbet (korábban Tihanyban 17–2-re kaptak ki Sára Patrikék) is most kapta. Igaz, nem a dobogós UTE ellen kell még villognia az újonc Tolnának, hanem a hozzájuk hasonló játékerőt képviselő Kisép Futsal Szigetszentmiklóssal vagy a Hidegkúti SC-vel kellene felvenni a versenyt (előbbitől 10–4-re, utóbbitól 3–2-re kaptak ki a tolnaiak). Sovány vigasz a hazaiak számára, hogy aki ott volt a tolnai sportcsarnokban, az egy kifejezetten lüktető, pörgős mérkőzést láthatott. A tolnaiak a 11. fordulóban, november 14-én, hétfőn a tabella nyolcadik helyén álló Asterix-Érdhez látogatnak.

Férfi futsal NB II, Nyugati csoport, 10. forduló

2F-Bau Tolna-Mözs–UTE 5–15 (3–8). Tolna, városi sportcsarnok, v.: Minda G. (Vida S., Kakuk Sz.). Tolna-Mözs: Merkl D. – Kneller B., Gödör M., Fazekas T., Sára P. Csere: Tallós T., Fürst J., Schrenk Á., Vadas B., Keszthelyi Gy., Paksi D. Játékos-edző: Kneller Balázs. A tolnai gólokat Vasas Balázs (8., 19.), Keszthelyi György (8.) Fürst József (22.) és Kneller Balázs (40.) szerezte.