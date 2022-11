Zsebben a három pont

Megkapta a Szekszárdi UFC II ellen elmaradt bajnokija három pontját az FC Dunaföldvár, amely így visszaállt az élre az AutóCity megyei I. osztályban. Az, hogy a hétvégén is ott fog-e állni, nem tudni, mivel Varga Balázs csapata szabadnapos lesz, így nem tudja gyarapítani pontjai számát. A rivális Bonyhád VLC a Szekszárdi UFC II-t fogadja, s mivel egyszer már 5–2-re legyőzte a sárga-feketéket, nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy kijelentsük, most is nagy esélyes.