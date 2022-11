Október 29-én, hazai pályán a DEAC ellen játszotta eddigi utolsó bajnokiját az Atomerőmű SE, amely akkor egy sok hibával tarkított találkozón 69–62-re alulmaradt a hajdúságiakkal szemben. Péntek este pedig, pontosan húsz nap után a Szolnoki Olajbányász otthonában folytatják az idényt a piros-kékek. Elég kemény sorozatba vág bele a Tisza-partiak elleni összecsapással az ASE, amely novemberben még szintén idegenben a Kecskeméttel, idehaza pedig a címvédő Falco KC-vel méri össze erejét.

„Egy komoly szakasz előtt állunk – mondta Szentendrei Áron, a paksiak másodedzője. – Elsőként Szolnokra utazunk, ahol egy igen komoly kihívás vár ránk. A Jabril Durham, James Gavin, Pongó Máté alkotta külső sort kellene megfékeznünk ahhoz, hogy sikeresek lehessünk. El kell kerülni mindenképpen, hogy a gyors leindítások után sok pontot kapjunk, és annak ellenére, hogy lesznek hiányzóink, jó lenne megnyerni a lepattanókért vívott csatát. Ez sem lesz könnyű, hiszen itt azt az Auston Barnest és André Williamsont kellene kikapcsolni, akik a Falco ellen is szép dolgokat mutattak. Minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni azért, hogy jó eredményt érjünk el. Az biztos, hogy most azok a játékosok is több lehetőséget kapnak, akiknek eddig ne jutott olyan sok. Remélem, hogy dolgozik bennük a bizonyítási vágy, és megmutatják, hogy a folytatásban is lehet rájuk számítani” – fogalmazott a szakember.

A Csirke Ferenc vezette szakmai stáb még nem számíthat az Achillesével bajlódó erőcsatárra, Eilingsfeld Jánosra, aki már elkezdett mozogni, de egyelőre még nem lehet megmondani, hogy mikor térhet vissza a pályára. A többiek apróbb sérülések ellenére bevetésre készek Szolnokon.

Tippmix Férfi NB I, a 7. fordulóban. Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE. Szolnok, Tiszaligeti Városi Sportcsarnok, péntek, 18 óra. Vezeti: Cziffra Csaba Zsolt, Goda László, Makrai Márton.

Fontos tudnivaló a paksi szurkolóknak, hogy a találkozóra csak online tudnak belépőjegyet váltani, és csak a vendégszektorban foglalhatnak helyet, ellenkező esetben – ahogy azt az ASE honlapja írja – a rendezők kivezetik őket a sportcsarnokból.

Tippmix Férfi NB I/A, az állás

1. Szombathely 6 5 1 500–431 0.92

2. Szolnok 6 5 1 526–437 0.92

3. Fehérvár 6 4 2 552–456 0.83

4. Zalaegerszeg 6 4 2 509–493 0.83

5. Kecskemét 6 4 2 444–459 0.83

6. Körmend 5 3 2 425–420 0.80

7. Oroszlány 7 4 3 531–573 0.79

8. Sopron 6 3 3 453–466 0.75

9. Kaposvár 6 3 3 505–514 0.75

10. Atomerőmű 6 3 3 461–460 0.75

11. Debrecen 7 2 5 512–542 0.64

12. Szeged 5 1 4 399–424 0.60

13. Bp. Honvéd 6 1 5 409–449 0.58

14. Nyíregyháza 6 0 6 413–515 0.50