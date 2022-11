Davis Darcie Miléna az 52 kilogrammos súlycsoportban vereséggel kezdett a későbbi győztes ellen. Ezt követően két szép ippon-győzelemmel jutott el a bronzmeccsig. Itt vereséget szenvedett, de nagyon bíztató az ötödik helyezése, tekintve, hogy még csak néhány éve erősíti a dzúudósok táborát.

Anderkó Bence és Tóth Zsombor a 66 kilogrammosok között mérette meg magát. Előbbi erőnyerőként szép győzelmet aratott és kevésen múlt, hogy nem jutott be a legjobb négy közé. A vigaszágon ismét győzni tudott és egy újabb győzelem a bronzmeccset jelentette volna számára. Egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt azonban vazarival kikapott, így hetedik lett. Utóbbi földharc vereséggel kezdett, de ellenfele négy közé jutott, így tovább folytathatta a versenyt. Nem is akárhogy, a vigaszágon két szép győzelmet követően a harmadik meccsen is vazarival vezetett, de alig negyven másodperccel a vége előtt rálépett egy dobásra, így ő is hetedikként zárt.

Pálszabó Levente a 60 kilósok között nagyot meccselt, de nem tudott tovább lépni az első fordulóból, így helyezetlenül zárt – számolt be a versenyzők szerepléséről az Atomerőmű SE hivatalos internetes oldala.