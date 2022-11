Történelmi győzelemmel a háta mögött utazik Valenciába az Atomerőmű KSC Szekszárd. Djokics Zseljko gárdája egy hete kétszeri hosszabbítás után verte meg a török Fenerbahcét, első sikerét aratva a legrangosabb európai kupasorozatban. Mint azt hírportálunkon is megírtuk, talán a legjobb játékával rukkolt ki az El-ben a KSC, amely nagy szívvel harcolva múlta felül a legutóbbi kiírásban döntőt játszó törököket.

A 2022/2023-as idényt egy prágai vereséggel kezdő szekszárdiakra most az a Valencia vár, amely 2021-ben éppen Szekszárdon nyerte meg története legrangosabb európai klubtrófeáját, az Európa Kupát. Nagy kár, hogy a koronavírus-járvány idején senki sem láthatta a tolnai megyeszékhely sportcsarnokában megrendezett négyes döntőt, amelynek fináléjában a spanyolok az olasz Reyer Veneziát verték meg 82–81-re.

Az akkori csapatból sokan maradtak mára is hírmondónak, hogy csak a nagyobb neveket említsük, ma is a valenciaiakat erősíti a spanyol világsztár, Queralt Casas, a szintén spanyol Leticia Romero, az ausztrál Rebecca Allen, vagy a német Maria Gülich. Ráadásul nyáron tovább erősítettek, hogy mást ne mondjunk, szintén náluk pattogtat az egykori jekatyerinburgi klasszis, az elmúlt idényben a szekszárdiakkal is farkasszemet néző Alba Torrens (aki a hírek szerint sérüléssel bajlódik), az amerikai Lauren Cox vagy a görög Eleanna Christinaki.

Casas és Romero nemcsak a pontszerzésben, de az asszisztok kiosztásában is élen jár: előbbi 11,5-ös és 4,5-ös, utóbbi 11,5-ös és 4-es átlagot produkált az olasz Virtus Segafredo Bologna ellen 73–71-re megnyert, és a cseh USK Prahával szemben 83–76-ra elveszített találkozón. Cox 11 ponttal és 6,5 lepattanóval, Gülich 10,5 ponttal és 5-ös lepattanós átlaggal tudta le az eddigi két fellépését. Ők négyen jelenleg a spanyol gárda legjobbjai.

A triplákat kifejezetten jól, majdnem ötven (48,8%) százalékos hatékonysággal dobják a spanyolok, akik átlagosan 31,5 lepattanót szednek és 15,5 gólpasszt osztanak ki egymásnak meccsenként az Euroligában.

A spanyol ligában hat meccsen 3 győzelem és 3 vereség a mérlegük, a Zaragozát (63–58), az Estudiantest (79–72) és az Ensinót (68–57) felülmúlták, a Gironával (62–68), a Salamancával (63–79) és az Araskival (49–67) szemben alulmaradtak. Az Ensino elleni hétvégi bajnokin Casas 20, Cox 17, Gülich 9, Romero 8 pontot dobott.

A szekszárdiak eddig három spanyol csapattal találkoztak a nemzetközi kupaporondon. Az Euroliga előző kiírásában a Salamancával, az Európa Kupában pedig a Gernikával és a Gironával. Idegenben mindegyik találkozót elbukták Djokics Zseljko tanítványai, akik a Salamancában 96–54-re, Gernikában 91–73-ra, Gironában pedig 80–73-ra kaptak ki. Ugyanakkor sikerélményből is jutott bőven, mert a Salamancával máig emlékezetes, hosszabbításba torkolló csatát vívtak itthon Studer Ágnesék (84–88 lett a vége), a Gernikát 79–75-re, a Gironát pedig 79–73-ra legyőzték a pokoli hangulatú szekszárdi városi sportcsarnokban.

A Valencia Basket–Atomerőmű KSC Szekszárd mérkőzés szerdán 20 órakor kezdődik.