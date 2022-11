„Nagyon boldogok vagyunk, nézzen körbe, ilyen közönség előtt nem is lehetett veszíteni – mondta a Fenerbahce elleni 103–101-es győzelem során 16 ponttal és 9 gólpasszal záró Studer Ágnes. – Úgy készültünk, hogy ma nyerni fogunk, mert tudtuk, hogy a törökök nincsenek éppen a legjobb formában. Végig éreztem a csapaton a hitet, hogy igen, ezt a mérkőzést képesek leszünk megnyerni. A hajrában már nagyon fáradtak voltunk, én is az voltam, de a hosszabbításban minden átfordult, abszolút nem éreztem fáradtságot. Most egy olyan csapatunk van, amelynek van karaktere, amelyben vannak domináns játékosok, akik az ilyen kiélezett meccseket képesek eldönteni, s igazából a magyar játékosainkra is büszkék lehetünk, mert sokkal rutinosabban álltunk bele a meccsbe, mint a előző szereplésünk során” – tette hozzá Studer Ágnes.