Emlékezetesre sikerült az első győzelem az Euroligában! Te hogyan élted meg a Fener elleni sikert? Mi döntött a javatokra ezen a drámai összecsapáson?

Nagyon boldog voltam, mert végig azt éreztem, hogy nagyon nyerni akarunk. Úgy gondolom az döntött, hogy végig hittünk magunkban, szívvel játszottunk és a fontos pillanatokban jó döntéseket hoztunk.

Mi volt a terv a meccs előtt, amin valljuk be, nem ti voltatok az esélyesek?

Igazából úgy készültünk, hogy nyerni akarunk, de nem feltétlenül szerettünk volna ilyen sok pontos mérkőzést játszani, de ez most egy látványos, sok extra kosarat hozó meccs lett, és örülök, hogy ilyen szituációban tudtunk nyerni!

Mit érzel most, hogy végre összejött az a győzelem, amire annyira vágyott mindenki a klubnál?

Sokat dolgoztunk érte, úgy érzem, kellett az előző szezon, azok a vesztes mérkőzések, hogy most nyerni tudjunk ilyen szoros meccsen. Az is járt végig a fejemben, hogy most megnyerjük. Szóval ez hatalmas előrelépés és nagyon boldog vagyok, hogy Szekszárdnak a szekszárdi szurkolókkal együtt egy ilyen meccset nyertünk meg.

Az MTK elleni hétvégi bajnoki után két újabb olyan meccs következik, amelyen papíron nem ti vagytok a favoritok, hiszen előbb Valenciában léptek pályára, majd szombaton a bajnok és Euroliga-győztes Sopront fogadjátok. Mit vársz ezeken a találkozókon?

Azt várom, hogy magabiztosan, nagy energiával fogunk játszani. A védekezésünkön kell még javítani, mert sokszor úgy érzem, hogy jók vagyunk, de itt-ott becsúszik egy pár apró hiba, amit ha kicsit élesebbek lennénk, ki tudnánk védeni. Természetesen ezeken a találkozókon is mindent meg fogunk tenni a győzelem érdekében.