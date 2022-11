A Bölcskei SE előbb most szombaton 13 órától a Szekszárdi UFC második számú csapatához látogat, majd jövő szombaton a Dombóvár FC-t fogadja (13 óra). Azzal, hogy a bölcskeiek az előző hétvégén simán kikaptak (0–5) a dombóváriaktól, eldőlt, hogy már nem érhetnek oda a dobogóra, de ahhoz, hogy tavasszal is harcban lehessenek érte, mindkét meccsen nyerniük kell. Ez Szekszárdon sem ígérkezik könnyűnek, már csak azért sem, mert az UFC NB III-as kerettagokkal megerősítve múlt szombaton a kakasdiakat is legyőzte.

A 2. forduló meccsén Éreth Attila (Vámosi Achilles, Trapp Enikő) fújja a sípot.

Megyei I. osztály, az állás

1. Dunaföldvár 12 9 2 1 47–14 29

2. Bonyhád 12 9 2 1 36–12 29

3. Dombóvár 12 8 1 3 36–8 25

4. Bátaszék 12 7 1 4 35–19 22

5. Bölcske 10 5 2 3 32–17 17

6. Tevel 12 5 2 5 22–25 17

7. Kakasd 13 3 0 10 24–45 9

8. Szekszárd II 12 2 0 10 15–53 6

9. Tamási 13 0 2 11 11–65 2